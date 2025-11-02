HABER

4 ülkeden 11 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplamda 11 suçlu Türkiye'ye getirildi.

4 ülkeden 11 suçlu Türkiye'ye getirildi
Hazar Gönüllü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suçlularla ilgili son gelişmeyi duyurdu.

Buna göre kırmızı bültenle aranan 9 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlu Türkiye'ye getirildi.

Suçluların 6'sı Gürcistan, 3'ü Almanya, 1'i Arnavutluk ve 1'i de Belçika'daydı.

Ali Yerlikaya suçlu
