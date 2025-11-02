4 ülkeden 11 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suçlularla ilgili son gelişmeyi duyurdu.
Buna göre kırmızı bültenle aranan 9 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlu Türkiye'ye getirildi.
Suçluların 6'sı Gürcistan, 3'ü Almanya, 1'i Arnavutluk ve 1'i de Belçika'daydı.
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 9,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 2, 2025
❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 2 Suçluyu,
🟥 GÜRCİSTAN(6), ALMANYA(3), ARNAVUTLUK ve BELÇİKA’dan Ülkemize Getirdik.
🟥 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., R.A., Ö.İ., R.O., Z.Y., G.Y., E.L., U.Ç., T.C. ile ulusal seviyede aranan… pic.twitter.com/jJurDGOC1r
