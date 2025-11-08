HABER

4. Ulusulararası Tarsus Festivali renkli görüntülerle başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, kenti karnaval alanına dönüştüren kortej yürüyüşüyle başladı.

4. Ulusulararası Tarsus Festivali renkli görüntülerle başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, kenti karnaval alanına dönüştüren kortej yürüyüşüyle başladı. ’Toprakta Tarih, Sofrada Tat, Sokakta Neşe’ sloganıyla gerçekleştirilen festival, Tarsus’un tarihini, kültürünü, gastronomisini ve sanatını bir araya getirdi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer’in öncülüğünde başlayan kortej, binlerce kişinin katılımıyla Tarsus’un simgelerinden Kleopatra Kapısından Yarenlik Alanına kadar coşku dolu görüntülere sahne oldu. Tarsus’un tarih kokan sokaklarının müzik, dans ve renklerle buluştuğu korteje, Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu ve maskotları eşlik ederken, balkonlardan ve iş yerlerinden alkışlarla destek veren vatandaşlar, konfeti ve bayraklarla renk kattı.

"FESTİVALİMİZ HALKIMIZIN KABUL ETTİĞİ, HER GEÇEN YIL GÜZELLEŞEN BİR ORGANİZASYON"

Yarenlik Alanında gerçekleşen açılış töreninde konuşan Başkan Seçer, festivalin her geçen yıl daha da büyüyerek kentle bütünleştiğini söyledi. Seçer, "Festivalimizin güzel olmasının temel sebeplerinden biri, halkımız tarafından kabul gören, benimsenen ve her yıl daha çok ilgiyle takip edilen bir organizasyon olmasıdır. Tarsus’un tarihini, kültürünü, bereketini ve kardeşlik ruhunu yansıtan bu festival, sadece bir etkinlik değil; barışın, dostluğun ve dayanışmanın bir simgesidir" dedi.

Tarsus’un binlerce yıllık tarihi birikimine vurgu yapan Seçer, "Tarsus bereketli bir ovadır. Berdan’ın soğuk suları bu ovaya bereket fışkırtır. Aziz St. Paul’den Danyal’a, Eshab-ı Kehf’ten Bilal-i Habeşi’ye kadar birçok tarihi ve dini figürün adının geçtiği bu kent, medeniyetlerin beşiğidir" ifadelerini kullandı.

"MERSİN VE TARSUS EMİN ELLERDE"

Tarsus ve Mersin için yapılan yatırımlara da değinen Başkan Seçer, "Hem Mersin Büyükşehir Belediyesinin hem Tarsus Belediyesinin Tarsus’a vereceği daha çok hizmet var. Bu kent emin ellerde. Liyakatli kadrolarla, adaletli bir yönetim anlayışıyla halkımızın memnuniyetini daha da artıracağız" diye konuştu.

"3 GÜN DOLU DOLU BİR FESTİVAL SİZLERİ BEKLİYOR"

Tüm vatandaşları 3 gün sürecek etkinliklere davet eden Seçer, "Bu festivalde herkes kendine göre bir etkinlik bulabilir. Gastronomiden tarihe, felsefeden dansa kadar her alanı kapsayan dolu dolu bir program hazırladık. Uluslararası sanatçıların yer aldığı bu festivalde Tarsus’un ruhunu hissedeceksiniz" dedi.

"BU FESTİVAL, GEÇMİŞ VE GELECEĞİ AYNI GÖKYÜZÜ ALTINDA BULUŞTURUYOR"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da festivalin kent kültürü açısından önemine dikkat çekerek, "Tarsus kültürün doğduğu bir coğrafya. Bu festival, geçmiş ile geleceği aynı gökyüzü altında buluşturuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT’TEN COŞKULU FİNAL

Açılış töreninin ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Haluk Levent, Tarsuslulara unutulmaz bir gece yaşattı. Memleketi Tarsus’ta sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirten Levent, "İyi ki memlekete geldim. Kasım’da hava da insan da burada başka güzel" diyerek Tarsuslulara teşekkür etti.

Festivalin ilk gününde binlerce kişi Levent’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, Yarenlik Alanı gece boyunca müzik ve alkış sesleriyle yankılandı.

3 gün boyunca konserler, söyleşiler, atölyeler, gastronomi şovları ve dans gösterileriyle devam edecek olan 4. Uluslararası Tarsus Festivali, pazar akşamı yapılacak kapanış konseriyle sona erecek.
Kaynak: İHA

