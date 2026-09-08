4 yaşındaki Elif’in ölümünde “fren” çelişkisi! Önce serbest bırakılan sürücü tutuklandı

Eskişehir’de annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Mavi Avli’nin yaşamını yitirdiği kazada gelişme yaşandı. F.A.B., hızının 10-20 kilometre olduğunu ve çocuğu görür görmez frene bastığını savunurken kazanın görüntüleri dikkat çekmişti. İlk olarak ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanan sürücü, karara yapılan itirazın ardından çıkarılan yakalama emriyle yeniden gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK ELİF CAN VERDİ

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak’ta 4 Eylül günü meydana gelen olayda, F.A.B. (40) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ve kızı Elif Mavi Avli’ye çarpmıştı. Annenin hafif yaralandığı kazada ağır yaralanan küçük Elif Mavi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, Asri Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü F.A.B. hakkında ilk etapta ev hapsi kararı verilmişti.

İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Yapılan itiraz sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ev hapsi kararının kaldırılması ve çıkarılan yakalama kararının ardından polis ekiplerince tekrar gözaltına alınan kadın sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İtiraz dilekçesinde; kamera görüntüleri, kaza tespit ve muayene tutanakları ile bilirkişi raporları doğrultusunda adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar üzerine polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan sürücü Fatoş A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLERDE OTOMOBİLİN HIZINI KESMEDİĞİ GÖRÜLDÜ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Merve Avli ile kızı Elif Mavi Avli kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışırken Çolpan Sokak ile Seda Sokak’ın kesişiminden gelen otomobilin hızlanarak anne ve kıza çarptığı görülüyor. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan annenin can havliyle kızını kucağına aldığı, çevrede panik anları ile ağır yaralı çocuğun hastaneye götürülmek üzere bir araca bindirildiği anlar da kameraya yansıdı.

"KAZADA KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü F.A.B. (40) isimli kadın, emniyetteki ifadesinde şunları söylemişti:

"Hızım yaklaşık 10-20 kilometre idi. Bu sokak dar ve mahalle arası olduğu için ben hep yavaş seyrederim. Aracımla Seda Sokak kesişimine geldiğimde sağ taraftan bir araç önümden geçti. Arkasından bir araç daha geldi ve ben araca yol vermek için hızımı iyice yavaşlattım ve aracım ile durma noktasına kadar geldim. Ancak araç bana yol verdi ve ben geçtim. Çolpan Sokak üzerinde düz bir şekilde yoluma devam ettim.

Seda Sokak'ı 5-10 metre geçtikten hemen sonra anne ve bir çocuğu aracımın bir anda önünde gördüm. Ben hemen frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım ve kaza meydana geldi. Ve aracımı durdurdum. Araçtan indiğimde kadın şahsı ayakta gördüm ve kız çocuğunu annesinin kucağında gördüm. Ancak ben olayın şoku ve yaşadığım korku ile bazı şeyleri tam olarak hatırlayamıyorum. Akabinde çevreden bir erkek vatandaş geldi ve çocuğu kucağına alarak hastaneye yetiştirmek istedi. Biz polis bekledik. Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı."

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır