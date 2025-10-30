HABER

4 yıldır aranıyordu: 50 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde dolandırıcılıktan 50 yıl hapis cezasıyla 4 yıldır aranan hükümlü polisin çalışmasıyla yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında dolandırıcılık suçundan çeşitli mahkemelerce hakkında toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olarak aranan V.Y.’nin ilçede olduğu tespit edildi. İlçe merkezinde saklandığı iş yerini öğrenen polis baskınla şahsı yakaladı. Gözaltına alınan emniyette ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Ekiplerin aranan şahıslara yönelik çalışmasında ayrıca ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan 13 yıl , ’Yağma’ suçundan 14 yıl hapis cezası olan 2 hükümlünün de yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

