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40 kovanla başlayan yolculuk profesyonel arıcılığa dönüştü

Bartın’da 40 kovan ile arıcılığa başlayan Selim Asar, emek vererek 8 sene içerisinde işini profesyonel arıcılık faaliyetlerine dönüştürdü.

40 kovanla başlayan yolculuk profesyonel arıcılığa dönüştü

Bartınlı arı üreticisi Selim Asar, 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında verilen 40 adet kovanla arıcılığa ilk adımını attı.

Geçen 8 sene içerisinde bilgi ve tecrübesini artıran Asar, Bakanlığın çeşitli destekleme ve projelerinden de faydalanarak arıcılık faaliyetlerini geliştirmesi sonrası üretim kapasitesini artırdı.

Günümüzde profesyonel düzeyde arıcılık faaliyetlerini sürdüren üretici, arıcılığı önemli bir geçim ve üretim faaliyetine dönüştürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, Bartın’ın Merkez ilçesine bağlı Hasanefendi köyünde arıcılık faaliyetlerini sürdüren genç üretici Selim Asar’ı ziyaret etti.

İl Müdürü Türkmen,’e, İl Müdür Yardımcısı Erol Aksoy, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Bora Aykan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Emre Şahin ve Veteriner Hekimi eşlik etti. Ziyarette Hasanefendi Köyü Muhtarı Fedai Kale de hazır bulundu. Ziyaret kapsamında üreticinin arılığı gezilerek yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Arıcılık faaliyetlerinin mevcut durumu hakkında bilgi alınırken, üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu.

Üretici Asar ise destekleri ve ziyaretleri sebebiyle İl Tarım ve Orman Müdürü Türkmen ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, "Arıcılığın gelişmesi, üreticimizin desteklenmesi ve emeğimizin daha ileriye taşınması adına gösterilen her türlü ilgi ve katkıyı çok kıymetli buluyoruz. Biz, doğaya saygı duyarak, emeğimizin hakkını vererek ve dürüst üretim anlayışından taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Arılık ziyareti, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

40 kovanla başlayan yolculuk profesyonel arıcılığa dönüştü 1

40 kovanla başlayan yolculuk profesyonel arıcılığa dönüştü 2

40 kovanla başlayan yolculuk profesyonel arıcılığa dönüştü 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın arı
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