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43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu yeniden arttı: Tatilciler dönüş yolcuğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilinin sona gününde, 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Kırıkkale’de dönüş yoğunluğu öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu yeniden arttı: Tatilciler dönüş yolcuğu sürüyor

Kurban Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. 43 ilin karayolu bağlantı noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale’de, özellikle Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda araç yoğunluğu dikkat çekti.

Yoğunluk havadan da görüntülenirken, trafik akışının aksamaması için emniyet ve jandarma ekipleri kavşaklarda görev aldı. Ekipler, uygulama noktalarında denetimlerini sürdürürken, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Trafik yoğunluğunun artarak gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kırıkkale
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