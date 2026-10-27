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460 bin kişi incelendi! Kolon kanseri riskini artıran gıdalar belli oldu

ABD'de 460 binden fazla yetişkinin verileriyle yapılan araştırma, ultra işlenmiş gıdaların kolon kanseri riskiyle ilişkisini ortaya koydu. PLOS Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, tüm ultra işlenmiş gıdaların aynı riskle ilişkili olmadığı görüldü. Tam tahıllı ürünler ve süt ürünleri daha düşük riskle ilişkilendirilirken, işlenmiş et tüketiminin daha yüksek riskle bağlantılı olduğu belirlendi.

460 bin kişi incelendi! Kolon kanseri riskini artıran gıdalar belli oldu
Çiğdem Berfin Sevinç

Araştırmacılar, 50-71 yaş arasındaki 461 bin 682 yetişkinin beslenme alışkanlıklarını inceledi. Yaklaşık 19 yıl süren takipte 10 bin 75 kişiye kolorektal kanser teşhisi konuldu. Sonuçlar, toplam ultra işlenmiş gıda tüketimi ile kanser riski arasında doğrudan bir bağlantı göstermedi.

460 bin kişi incelendi! Kolon kanseri riskini artıran gıdalar belli oldu 1

BAZI GIDALAR RİSKİ DÜŞÜRÜRKEN BAZILARI ARTIRDI

Araştırmaya göre ultra işlenmiş kaynaklardan alınan her ek günlük tam tahıl porsiyonu, kolorektal kanser riskinin yüzde 13 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Süt ürünlerinde bu oran yüzde 25 olarak kaydedildi. Buna karşılık, ultra işlenmiş kaynaklardan alınan her ek günlük et porsiyonu yüzde 8 daha yüksek riskle ilişkilendirildi.

460 bin kişi incelendi! Kolon kanseri riskini artıran gıdalar belli oldu 2

BESLENME ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT

Araştırmacılar, sonuçların neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Uzmanların önerileri arasında tam tahıl ve lif tüketimini artırmak, süt ürünlerine beslenmede yer vermek ve sosis, salam, pastırma gibi işlenmiş etleri sınırlandırmak bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
kanser gıda kolon risk
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