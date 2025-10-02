5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası büyük panik: Şener Üşümezsoy 'Bar bar bağırmıştım' diyerek açıkladı!

Tekirdağ'da meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrası İstanbul'da birçok vatandaş büyük panik yaşadı. Birçok ilden hissedilen deprem sonrası deprem uzmanları canlı yayınlara katılarak görüş bildirdiler. Uzmanlara bu depremin beklenen Büyük İstanbul Depremi'nin habercisi mi? sorusu da yöneltildi. Son dönemde doğru öngörüleriyle ön plana çıkan deprem uzmanı Şener Üşümezsoy ise depremi 23 Nisan'da söylediğini ifade etti. İşte depremle ilgili derlediğimiz uzman görüşleri!

ŞÜKRÜ ERSOY: "ARTÇILARI İZLEMEMİZ LAZIM"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:

"İzlemedeyiz. Bunun da artçıları olacak mı olmayacak mı? İzleyeceğiz. Artçıların olması, bölgenin canlı olduğunu ifade eder. Artçılar, gerçekten beklediğimiz depremin aktif olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli. Bu büyüklükte bir hasar beklemeyiz.

İstanbul'da her yerde hissedilmiş olabilir ama yıkıcı değil. Bunun ardından 4, 3 ve 2'ye varan deprem olabilir. Beklenebilir."

Kuzey Anadolu Fay'ında bir rahatlamaya yol açar mı?

"Hayır. Böyle bir özelliği yok. Gelecekte olabilecek bir depremin enerjisini alabilecek bir deprem değil. Böyle bir deprem için Marmara'da beklenen büyük depremin enerjisini alır demek doğru değil."

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: "BAR BAR BAĞIRMIŞTIM..."

Habertürk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Üşümezsoy'un ifadeleri şu şekilde:

Silivri çukurunun batı kenarında meydana geldi. Kumburgaz depreminde 6.2’lik deprem oldu ve o fay kırıldı. Bu da o zaman dediğim gibi Silivri çukurunda beklediğim yani oradaki kırılmayan fay hattında meydana geldi.

Tekrar ediyorum; 23 Nisan’da Silivri ile Büyükçekmece arasındaki fay kırılmıştı. Bu Silivri çukuru içerisinde daha batıya doğru giden bir fayda oldu onu netleştirmek lazım. Silivri çukurunda bir deprem daha bekliyorum dediğim noktada gerçekleştirdi. 23 Nisan’da olan depremin Kumburgaz çukurunun ardından Silivri çukurunda beklediğimiz deprem ben her yerde bu depremin olacağını bar bar bağırmıştım.

1912’de kırılan fay diğer taraftakiydi. Silivri ile Kumburgaz arasındaki fay kırıldı. Avcılar tarafına doğru giden bir deprem yok daha büyük bir depreme gitmez benim beklediğim deprem bu. İstanbul’a doğru giden bir deprem yok. Silivri’ye doğru giden bir deprem var. Bu yaşadığımız sarsıntı da orada oldu.

ÖVGÜN AHMET ERCAN: "50 YIL SONRASINI ÖNGÖRÜYORUM

SZC TV'ye konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ercan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

"Halk düşünebilir, 'Bunun arkasından büyük deprem gelecek mi?' diye. Ben asla büyük İstanbul Depremi'nin 5 şiddetindeki depremin ardından geleceğini düşünmüyorum. Bilimde böyle bir şey yok zaten. İnsanlara korku salmamak gerekiyor. Marmara kıyısında olacak depremler, en çok yıkım Marmara kıyısında olacak. Ama iki büyük deprem için çok daha erken olduğunu düşünüyorum.

Geliştirdiğim uygulamada İstanbul depremi için 50 yıl sonrasını öngörüyorum.

Kaygılanmaya gerek yok, herkes işine baksın. Biz Afrika değiliz, Türkiye'de bilim gelişmiş durumda. 5.0 büyüklüğündeki deprem büyük bir deprem değildir."

BÜLENT ÖZMEN: "GERİLİMİN ARTTIĞINI GÖSTEREN BİR ŞEY"

Doç. Dr. Bülent Özmen, Marmara Denizi’ndeki depremi Ekol TV'ye yorumladı:

"Bu deprem 23 Nisan'daki depremin batısında meydana geldi. Bu gerilimin arttığını gösteren bir şey. Deprem tehlikesinin yüksek olduğunu bilim insanları söylüyordu. İstanbul kıyılarına yakın olması ve derinliği nedeniyle çok sayıda kişi tarafından hissedildi. Hasar olma ihtimali düşük.

Kritik bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. 23 Nisan depreminin olduğu hatta yakın yerlerde oluyor. O depremin artçısı da olabilir bu. Dolayısıyla Marmara deprem tehlikesi açısından son derece yüksek olduğundan sağlıklı takip etmek lazım. Marmara Denizi içinde gerilim oldukça yüksek durumda."