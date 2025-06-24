5 ay sonra bir ilk! MHP lideri Bahçeli Meclis kürsüsünde: "Bu coğrafyada uyuşukluğun sonucu esarettir"

Bahçeli, sağlık sorunları nedeniyle 5 aydır katılamadığı MHP Grup Toplantısı'na başkanlık etti. Bahçeli toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, malum olduğumuz zorunlu hallerden dolayı toplantılarımıza bir süre ara vermiştik. Hamt olsun yeniden bir aradayız. İşte ayaktayız işte buradayız. 28 Ocak'tan sonra gerçekleştirdiğimiz ilk grup toplantımız ile kaldığımız yerden yolumuza coşku ile devam ediyoruz.

Toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere televizyon ekranları, sosyal medya platformları aracılığıyla takip eden bütün vatandaşlarımızı yüreğimin en coşkun hissiyatıyla selamlıyorum.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE ULAŞMANIN AZİM VE KARARLILIĞINDAYIZ"

Şükürler olsun ki fikirlerimiz, hedefimiz, mücadelemiz, tavrımız, tarafımız, varlığımız doğrudur. Biz MHP'yiz, biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz, Kapalı devre siyaset sınırlarını aşmak istiyoruz. Kapımızı örtüp perdelerimizi indiremeyiz. Başkasının yangını ile kendi evimizi ısıtamayız. Göze batmak yerine gönülde kalmak arzusunda, süper güç Türkiye amacındayız. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmanın azim ve kararlılığı amacındayız. Ülkemizin güvenliği tehlikeye düşerse kim benim önüme düşecek kaygısını iyi biliyoruz. Milletimizin aradığı sorular için milletimizin aradığı yegane adres olduğumuzu iyi biliyoruz.

"VARLIK NEDENİMİZ MİLLET GERÇEĞİDİR"

İnsan için, aile için, millet için, ülkemiz için yapacaklarımızın söylediklerimizin en az yaptıklarımız kadar etkili olması gerekir.

Biz siyasetimizi boş hayaller üzerinde yapmıyoruz, yalnızca bekamıza yönelik alarm düğmelerine basmak olarak yorumlamıyoruz. Sebepler sabit kaldıkça sonuçların da aynı kalacağını biliyoruz. Bize göre siyaset iftihar ettiğimiz Türk milletine hizmet için lütfedilen fırsatın tanımıdır. Hizmet yarışında öne çıkma becerisidir. Özne her zaman Türk milletidir. Ona önem verilmeyen siyaseti kabul etmedik, etmeyeceğiz. Türk milleti yoksa biz zaten olamazız. Bizim varlık nedenimiz millet gerçeğidir. Biz Türk milleti ayaktayız. Siyasetimiz Türk milleti varsa ayakta olacaktır. Siyaseti muhalefet partilerinin yaptığı üzere yürekteki güzel duyguları istismar ile yapmıyoruz. Siyaseti bir şeyler yapıyor görünmek, günü kurtarmak niyeti ile yapmıyoruz. Siyasetin birilerini koltukta tutmak için tiyatro sahnesi olmadığını biliyoruz.

"BU COĞRAFYADA UYUŞUKLUĞUN SONUCU ESARETTİR"

Siyaseti bir şeyler yapıyor görünmek ve günü kurtarmak niyetiyle yerine getirmiyoruz. Çok önemli bir iş olduğunu ve sorumlulukları olduğunu biliyoruz. Bir ülkenin geleceği ve mukadderatı vardır. Bunun arkasında ise üç hilale tutkuyla bağlanmış, eli yüreğinde kulağı haberlerde olan on binlerce tertemiz arkadaşımız vardır.

Tedbir ve temkini elden bırakmamak şarttır. Orta Doğu'dan Balkanlara varıncaya kadar hep bir hesap ve istila senaryosu devrededir. Bu coğrafyada uyuşukluğun sonucu esarettir.

"İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI BARBARLIKTIR"

Çatışma ve savaşların birbirine eklemlenerek kaos yarattığını görüyoruz ve kaygı duyuyoruz. Öncelikle düşünmemiz gereken Türkiye'dir. İsrail'in İran'a saldırısı barbarlıktır. İran misilleme üstüne misilleme yapmaktadır. Yeni bir dünya savaşı ile ilgili tahminlerin yoğunlaşması ile ilgili çok boyutlu krizlere hazırlık ertelenemez. Atılan bombaların Ankara'ya etkisi olmayacağını iddia etmek için cahil olmak gerekir. Allah muhafaza üçüncü dünya savaşı ile insanlık ve dünya medeniyeti kendi kendini yok eden canavar durumuna düşecektir.

"BM DERHAL KUVVET KULLANMALI, ASKERİ GÜCÜNÜ SAHAYA SÜRMELİDİR"

BM kahredici sessizliğe gömülmüştür. İslam ülkeleri bugün değilse ne zaman diriliş emaresi gösterecektir. Bu zulüm ve eşkıya düzeni ne zamana kadar sürecektir. Elbette böyle gidemez, akan kanlara seyirci kalınamaz. BM derhal kuvvet kullanmalı suçlular yargılanmalıdır. BM operasyonel askeri gücünü sahaya sürmelidir. Bunu bölge ve dünya barışı için acilen yapmalıdır."