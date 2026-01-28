Son dakika | Çirkinler yöneticisi de aralarında! Aranan 14 suçlu 5 farklı ülkeden Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi: Suçlular daha fazla kaçamadı. Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan suçlular Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi.

ARANAN 14 SUÇLU TÜRKİYE'DE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'ye getirilen suçlularla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 13 Suçluyu, Ulusal Seviyede Aradığımız yurtdışındaki 1 Suçluyu; GÜRCİSTAN(9), ALMANYA(2), ERMENİSTAN, HIRVATİSTAN, KARADAĞ'dan Ülkemize Getirdik."

"ÇİRKİNLER" YÖNETİCİSİ DE YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, "Çirkinler" isimli yeni nesil suç örgütünün yöneticisi Cihat Altunç'un Hırvatistan'da yakalandığını şöyle duyurdu:

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Hırsızlık, Mala Zarar Verme, İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yağma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan “Çirkinler Organize Suç Örgütü Yöneticisi” C.A isimli şahıs HIRVATİSTAN’da yakalandı."