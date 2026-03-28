5 ilden 70 genç Elazığ’da Türkiye’nin uzay misyonu için ter dökecek

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliğiyle TUA AstroHackathon, Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi’nde bugün başladı. İlk etapta 81 ilde planlanırken 37 ilde hayata geçirilebilen etkinlik, Elazığ’da da düzenlendi. Elazığ başta olmak üzere Diyarbakır, Malatya, Tunceli ve Bingöl’den gelen yaklaşık 70 katılımcı, 19 takım halinde 48 saat boyunca uzayın farklı alanlarında kendilerine sunulan problemlere çözüm üretecek. Üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan takımlar, uzay, iklim, yapay zeka ve veri bilimi temalarında yazılımsal ve simülasyon çözümleri geliştirecek. Katılımcılar, 48 saatlik çalışma maratonunun ardından projelerini jüriye sunacak, dereceye giren takımlar yarın düzenlenecek final töreniyle ödüllendirilecek.

Öte yandan, etkinlik kapsamında uzay bilimi ve teknolojisi alanında eğitici oturumlar, seminer, atölye ve paneller de programa dahil edildi.

Düzenlenen proje hakkında bilgi veren Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Ar-Ge Komisyon Başkanı Yunus Emre Güler, " Bugün Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi olarak Türkiye Uzay Ajansı ortaklığında TUA Astrohackathon’unu düzenliyoruz. İlk etapta 81 ilde yapılması planlanan ama sadece 37 ilde organize edilebilen bu organizasyonu Elazığ’ımızda da hayata geçirebilme imkanını bulduk. Organizasyona destek olan, vizyonuyla katkı sağlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyoruz. Bunların içerisinde üniversite ve lise öğrencileri var. Uzay alanında 48 saat boyunca kendilerine verilen problemler üzerinde çözüm üretmeye çalışacaklar. Bu çözümler genel itibarıyla yazılımsal çözümler, simülasyon çözümleri olacak. Sonucunda da Türkiye’nin uzay misyonuna katkıda bulunulması, niteliğine göre gençlerin tespit edilip yetiştirilmesi hedefleniyor. Hem şehrimiz için hem ülkemiz için inşallah hayırlara vesile olur" dedi.

Etkinlikte yoğun katılım olduğunu belirten, mentör olarak görev alan Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Muhammed Soysal, " Öncelikle çok yoğun bir katılım var. Çevre illerden de gelen arkadaşlarımız var ve çok iyi şekilde hazırlanmışlar. Eminim ki, süreci de aynı şekilde devam ettireceklerdir. Katkısı geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak amacıyla etkinliğe katıldığını ifade eden lise öğrencisi Eren Aydın, " Biz gençler olarak, milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak için buradayız. Amacımız, ülkemizin kendi teknolojisinin geliştirilmesi ve dışa bağımlılığı azaltarak daha güçlü bir konuma gelmesidir. Bu süreçte hem kendimizi geliştiriyoruz hem de gelecekte ülkemize fayda sağlayacak projeler üretmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Gİ-TEK Kulübü Başkanı Bedirhan Şakalar, " Elazığ Belediyesi ve Türkiye Uzay Ajansı’nın da katkılarıyla beraber TUA AstroHackathon’u gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yarışmacılara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır