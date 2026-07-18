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5'inci kez alkollü yakalandı, ehliyetine 5 yıl el konuldu, 352 bin TL ceza yedi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 352 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün aracı ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

5'inci kez alkollü yakalandı, ehliyetine 5 yıl el konuldu, 352 bin TL ceza yedi

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Cebeli Tepesi mevkisinde meydana geldi. Devriye görevi yapan sivil polis ekiplerince durdurulan A.A. idaresindeki 07 CPA 56 plakalı araç için olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

5'İNCİ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI EHLİYETİNE 5 YIL EL KONULDU

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 2.57 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücünün aynı ihlali 5 kez tekrar etmesi nedeniyle hakkında ağır idari yaptırımlar uygulandı.

OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİ

Sürücünün aracı ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya alkollü sürücü
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