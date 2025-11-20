HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

5 parti değiştirdi! AK Parti'ye katılan İsa Yıldırım'ın siyasi geçmişi gündem oldu

CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım siyasi geçmişiyle gündem oldu. Siyasete 2004'te yine AK Parti'yle atılan Aksu, yıllar içinde CHP'den MHP'ye, BBP'den DSP'ye siyasi yelpazenin sağından ve solundan birçok partide görev aldı.

5 parti değiştirdi! AK Parti'ye katılan İsa Yıldırım'ın siyasi geçmişi gündem oldu
Hazar Gönüllü

Bir süre önce CHP’den ayrılıp yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, dün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı’nda AK Parti'ye katıldı. Yıldırım'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

5 parti değiştirdi! AK Parti ye katılan İsa Yıldırım ın siyasi geçmişi gündem oldu 1

"YALNIZCA SİYASİ BİR TERCİH DEĞİL"

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uzun zamandır gönlünde olan bir adımı atarak AK Parti ailesine katılmanın gururunu ve heyecanını yaşadığını ifade etti. "Bu karar, benim için yalnızca bir siyasi tercih değil; milletimize ve Aksu’muza daha güçlü hizmet edebilmenin en doğru yolu olduğuna gönülden inanarak attığım bir adım oldu" diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Rozetimi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takmış olması ise bu anlamlı günü benim için daha da özel kıldı. AK Parti’nin millet odaklı hizmet anlayışı, güçlü vizyonu ve Türkiye genelinde ortaya koyduğu istikrarlı siyaset çizgisi, duruşu AK Parti'ye katılmamıza en büyük vesile oldu. Bu köklü ve büyük kadronun bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Aksu’nun sorunlarını daha hızlı çözebilmek, hemşehrilerimize hak ettikleri hizmeti ulaştırmak için bu yola çıktım. Tek derdim Aksu, tek sevdam Aksu. İnanıyorum ki AK Parti’nin güçlü teşkilat yapısı ve hizmet vizyonu sayesinde ilçemiz için çok daha güzel işler yapacağız. Allah utandırmasın. Aksu için, milletimiz için, memleketimiz için hayırlı olsun."

5 parti değiştirdi! AK Parti ye katılan İsa Yıldırım ın siyasi geçmişi gündem oldu 2

BU 5. PARTİSİ

Yıldırım bugüne dek birçok parti değiştirmesiyle gündeme geldi. Yıldırım'ın 2004'te AK Parti ile başladığı siyaset yolculuğu şöyle şekillendi:

2004: AK Parti
2006: CHP
2009: MHP
2014: BBP
2015: CHP
2019: DSP
2024: CHP
2025: AK Parti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldüAlanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
Eskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıpEskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıp

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Aksu CHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.