5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı

Kutup ekosistemlerindeki deniz örneklemesi çalışmalarını yürütmek amacıyla İstanbul'dan yola çıkan 12 bilim insanı, önce Oslo'ya ulaştı. Sonrasında Tromso'dan gemi ile ayrılan ekip, dünyanın kuzey ucuna gerçekleştirecekleri bilimsel araştırma seferi için son hazırlıklarını tamamlayarak 78 derece kuzey enleminde bulunan Longyearbyen/Svalbard'a ulaştı ve burada bilimsel araştırmalara başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yıl 9'uncusu tamamlanan Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin ardından 5'inci Arktik (Kuzey Kutbu ve çevresi) Bilimsel Araştırma Seferi'nin başladığını duyurdu.

12 kişilik bilim heyetinin deniz suyu ve sediment örneklemeleri yapacağını ve deniz yüzeyindeki mikroplastikleri inceleyeceğini kaydeden Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Atmosfer dinamikleri GNSS ve meteorolojik sistemlerle anlık olarak izlenecek, iklim değişikliğinin izleri kutuplarda sürülecek. TEKNOFEST'te birinci olan 3 lise öğrencimiz, projelerini Arktik'in zorlu şartlarında sahada test etme imkanı bulacak, bilimsel araştırmalara doğrudan katkı sunacak. 19 farklı projeyi kapsayan sefer, Arjantin, Bulgaristan ve Ekvador'dan bilim insanlarıyla ortak çalışmaları da içeriyor. Böylelikle Türkiye, bilim diplomasisinin sahada güçlü bir örneğini sergiliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Bakanlığımızın uhdesinde gerçekleştirdiğimiz kutup bilim seferleriyle, bilimle şekillenen bir gelecek için ülkemizin kutuplardaki varlığını artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz."

"SEFERİMİZE ULUSLARARASI BİLİM İNSANLARI DA DAHİL OLACAK"

Çalışmalara başlamadan önce açıklamalarda bulunan 5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Koordinatörü Prof. Burcu Özsoy, bilim ekibinin yanında 3 de lise öğrencisinin bulunduğunu, bunların her birinin farklı şehirden ve farklı projelerle aralarında yer aldığını söyledi.

Ekipteki araştırmacı sayısının ise 12 olduğunu dile getiren Özsoy, "Aynı zamanda bu sene seferimize uluslararası bilim insanları da dahil olacak. Arjantin'den, Ekvador'dan ve aynı zamanda Bulgaristan'dan da bilim insanları bizlerle birlikte olacak." dedi.

Özsoy, Arktik seferin Antarktika'ya göre biraz farklılık gösterdiğini kaydederek, "Seferimizi Svalbard'dan başlatıp yine Svalbard'da tamamlamayı ve sefer süresince Arktik Okyanusu'nda çalışmayı planlıyoruz." diye konuştu.

SEFER BOYUNCA TOPLAM 19 PROJE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Prof. Dr. Burcu Özsoy, sefer boyunca toplam 19 proje icra edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projeler Arktik Okyanusu'nda bölgenin ekosisteminden havasal ölçümlerine, atmosferik ölçümlerden yine deniz suyu ve sediman örneklerine kadar çok çeşitli yelpazeyi içermekte. Bu ölçümlerin uzun izleme süreçleri de mümkün. Hem yersel ölçümler hem de uydu görüntüleriyle bu doğrulamaları ve uzun zamana yayılan çalışmaları da gerçekleştireceğiz. Dünyanın dört bir yanında iklim değişikliğini görmekteyiz."

BİLİM SEFERİNE LİSE ÖĞRENCİLERİ DE KATILIYOR

Bilim seferine TÜBİTAK tarafından düzenlenen "2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması" ile "2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması"nın birincileri arasından mülakatla seçilen 3 lise öğrencisi de katılıyor.

Afyonkarahisar'dan sefere katılan Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi 11. sınıf öğrencisi Aslı Kilci, 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nın "sosyal ve beşeri bilimler alanında" birinci olduğunu söyledi.

Kutup keşiflerinin 19. yüzyılda olmaya başladığını dile getiren Kilci, kaşiflerin bu dönemlerden itibaren kutup keşiflerini resmetmeye ve kitaplara çizmeye başladığını anlattı.

Kilci, "Ben de bu resimleri simgesel analiz yöntemiyle analiz ettim ve görsel bilimler açısından inceledim. Dijital olarak ortaokul öğrencilerine çizgi roman çalışması gerçekleştirdim, bu noktada farkındalık oluşturmaya başladım. Bu saha çalışmasıyla projeme uluslararası bir boyut kattım. O dönemki kaşiflerin gözünden resmedilen kutupları ben de Arktik seferinde kendi gözümden resmetmeyi çok istiyorum." diye konuştu.

ÖĞRENCİLER PROJELERİNİ KUTUPLARDA UYGULAYACAKLAR

Kastamonu Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Kaan Yusuf Odacı da 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda "yapay zeka destekli hava kalitesi ölçen mobil cihazla" Türkiye birincisi olduğunu bildirdi.

Kocaeli Gebze'deki TÜBİTAK Fen Lisesi'nden sefere katılan 11. sınıf öğrencisi Elif Berra Demir ise 2204-D yarışmasının sürdürülebilirlik ve refah alanında Türkiye birincisi olduğunu anımsatarak, sefere katılmaktan duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirdi.

Bilim ekibi, bu yıl "Ulusal Kutup Bilim Stratejisi" altında ulusal ve uluslararası boyutta önem arz eden ve öncelikli bilimsel temalar olarak önemsenen ana başlıklar altında çalışmalarını sürdürecek. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır