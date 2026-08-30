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51 yıldır aynı dükkanda arızalı saatleri onarıyor

Adana'da çıraklıkla başladığı saatçiliğe ömrünü adayan 75 yaşındaki İsmail Isınır, 51 yıldır yolunu tuttuğu 7 metrekarelik dükkanda müşterilerinin arızalı saatlerini onarıp kullanıma kazandırıyor.

51 yıldır aynı dükkanda arızalı saatleri onarıyor

Bir saat tamircisinin yanında 11 yaşında çıraklığa başlayan Isınır, ustasından mesleğin inceliklerini öğrendi.

Isınır, mekanik ve elektronik saatlerin tamirinde ustalaşmasının ardından 1975'te merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Caddesi'nde 7 metrekarelik dükkan açtı.

Ömrünü geçirdiği dükkanını pazar hariç her gün açan Isınır, müşterilerinin saatlerinin eksikliklerini gideriyor.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince 2024'te "Yılın Ahisi" seçilen Isınır, arızalı saatleri onardığı saatçilik mesleğini severek sürdürüyor.

"ASKER OCAĞINDA BİLE KOMUTANLARIN SAATLERİNİ TAMİRİ ETTİM"

İsmail Isınır, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren saatçilikle iç içe olduğunu söyledi.

Başka meslekle uğraşmadığını dile getiren Isınır, "Asker ocağında bile komutanların, subayların ve askerlerin saatlerini tamiri ettim. İyi ki bu mesleği öğrenmişim. Bunun devamı için elimden geleni yapıyorum." dedi.

Isınır, tecrübelerini gençlere aktarmaya önem verdiğini vurgulayarak, bir dönem eğitmenlik yaptığı çıraklık okulunda öğrencilere saat tamirciliğinin inceliklerini anlattığını belirtti.

Çalışma alanının küçük olmasından dolayı zaman zaman zorluk yaşadığını ifade eden Isınır, "Dükkanım 7 metrekare, biraz küçük ama mesleğimi sevdiğim için 51 yıldır burada devam ettiriyorum. Malzeme çok, alan ise dar olduğu için sağa sola rahatlıkla dönemiyorum. Sevdiğim için usanmadan didiniyorum." diye konuştu.

"YANIMDA BİRİLERİ YETİŞSİN VE MESLEĞİ ÖĞRENSİN İSTERDİM"

Isınır, mesleğini uzun yıllar sürdürmesinin işine duyduğu sevgiden kaynaklandığını, sağlığı el verdikçe saatçiliğe devam edeceğini anlattı.

Mesleğinin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyleyen Isınır, şöyle konuştu:

"İnsanların bu mesleğe sahip çıkması lazım çünkü artık çırak, kalfa ve usta yok. Bu durumdan şikayetçiyim. Yanımda birileri yetişsin ve mesleği öğrensin isterdim. Meslek sevgisi başka oluyor. Müşterilerimden 'Amca sen yorulmuyor musun, yeter artık yapma' diyenler oluyor ama sevdiğim için mesleği bırakamıyorum. Çok gururluyum, mesleğim benim altın bileziğim ve o bileziği çıkarmak istemiyorum."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Saatçi Adana saat
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