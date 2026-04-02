54 yıl sonra gökyüzünde tarihi an! Artemis II göreviyle Ay'a insanlı yolculuk başladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay’a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlattı.

NASA'nın Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle Aralık 2022'de tamamlanan Artemis I programının ikinci aşaması olan Artemis II misyonu, Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi’nden yapılan fırlatmayla hayata geçti.

54 yıl sonra gökyüzünde tarihi an! Artemis II göreviyle Ay a insanlı yolculuk başladı 1

54 YIL SONRA İLK İNSANLI AY YOLCULUĞU BAŞLADI

1972'den sonra Ay'a yapılacak ilk insanlı yolculuk olacak fırlatma, yaklaşık 15 dakikalık bir gecikmeyle gerçekleşti.

Ay çevresinde yaklaşık 54 yıl sonra gerçekleştirilecek ilk insanlı yolculukta fırlatmadan 8 dakika sonra yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe çıkıldığı, atmosfer sınırına yaklaşıldığı ve ana motorun Orion kapsülünden ayrıldığı bildirildi.

54 yıl sonra gökyüzünde tarihi an! Artemis II göreviyle Ay a insanlı yolculuk başladı 2

Artemis II ekibinde, NASA Astronotu Reid Wiseman ve uçuşun pilotu Victor Glover'ın yanı sıra görev uzmanı olarak NASA Astronotu Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansından (CSA) Astronot Jeremy Hansen yer alıyor.

10 GÜNLÜK GÖREVDE NELER YAPILACAK?

Toplam 4 kişiden oluşan ekip yaklaşık 10 gün sürecek görev süresince, uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştıracak.

54 yıl sonra gökyüzünde tarihi an! Artemis II göreviyle Ay a insanlı yolculuk başladı 3

NASA’nın Artemis II misyonu ekibi Ay’a inmeyecek olsa da bu görev, Ay'a inişin hedeflendiği Artemis III misyonuna hazırlık adımı olarak görülüyor.

Hem bir kadın hem de bir siyahi Amerikalının bulunduğu atmosfer ötesi ilk uçuşta, astronot Christina Koch, Artemis II görevindeki iki uzmandan biri olarak Ay’ın etrafındaki yolculuğuyla derin uzaya adım atan ilk kadın unvanını kazanacak.

54 yıl sonra gökyüzünde tarihi an! Artemis II göreviyle Ay a insanlı yolculuk başladı 4

FIRLATMA ANI İLGİYLE İZLENDİ

Kennedy Uzay Merkezi'nin yaklaşık 32 kilometre güneyindeki Cocoa Beach İskelesi'nde, tarihi yolculuktan saatler önce binlerce kişi toplandı.

54 yıl sonra gökyüzünde tarihi an! Artemis II göreviyle Ay a insanlı yolculuk başladı 5

Uzay meraklılarından oluşan grup, sahil kenarında gözlem yeri bulmak için günün erken saatlerinden itibaren beklemeye başlarken, bazı meraklılar da bu tarihi ana tanıklık etmek için uçakla farklı eyaletlerden Florida’ya geldi.

ABD doğu yakası yerel saati ile 16.24'te Cape Canaveral'daki uzay merkezinden ateşlenen roketle göğe doğru yükselen araç saniyeler içinde gözle görülemeyecek kadar yükseldi.

Sıvı hidrojen sızıntısı ve teknik aksaklıklar nedeniyle mart ayına planlanan uçuş, daha sonra yaşanan teknik sorunlar nedeniyle nisan ayına ertelenmişti.

54 yıl sonra gökyüzünde tarihi an! Artemis II göreviyle Ay a insanlı yolculuk başladı 6

ARTEMİS II ASTRONOTLARI, AY'IN DAHA ÖNCE İNSAN GÖZÜYLE GÖRÜLMEMİŞ KISIMLARINI GÖRECEK

Artemis II misyonu, uzay kapsülünün dışına monte edilmiş düşük çözünürlüklü kameralarla yapılan canlı yayından takip edilebilecek. Misyonun ardından görevde elde edilen veriler kamuoyuyla paylaşılacak.

54 yıl sonra gökyüzünde tarihi an! Artemis II göreviyle Ay a insanlı yolculuk başladı 7

Bu görev kapsamında, Ay'ın şimdiye dek insan gözüyle görülmemiş kısımlarına dair yeni gözlemler yapılacak ve veriler gelecekteki olası iniş noktalarının belirlenmesinde kullanılacak.

54 yıl sonra gökyüzünde tarihi an! Artemis II göreviyle Ay a insanlı yolculuk başladı 8

NASA, yaklaşık 30 gün sürecek ve Ay'a inişin planlandığı Artemis III misyonunun, 2028'e kadar başlatılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

54 yıl sonra gökyüzünde tarihi an! Artemis II göreviyle Ay a insanlı yolculuk başladı 9

Artemis I, 16 Kasım 2022’de NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmış, Ay çevresini dolaşan ve Dünya’ya dönüş yolculuğunu kapsayan yaklaşık 26 günlük test uçuşu boyunca Orion kapsülünde hiçbir astronot bulunmamıştı.
Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
uzay NASA Ay (Dünya'nın uydusu)
