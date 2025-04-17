577 şahıs gözaltına alınmıştı! Bakan Yerlikaya'dan "Narkokapan-Ankara Operasyonu" açıklaması

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), Narkokapan-Ankara Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazırlıkları 6 ay süren operasyonun, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu belirten Yerlikaya, aynı anda 626 farklı adrese baskın düzenlendiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonda şu ana dek 577 şahsı gözaltına aldık ve operasyonumuz da hala devam ediyor." dedi.

Uyuşturucu arzıyla mücadelenin birçok farklı cephesi olduğunu dile getiren Yerlikaya, önceki gün "Orkinos-Bulut Operasyonu"nun detaylarını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün de Ankara'daki sokak satıcılarına yönelik Narkokapan-Ankara Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Baronundan, elinde torbayla zehir saçan sokak satıcısına dek bu kirli zincirin her halkasını dağıtıyoruz. Çünkü biz, bu mücadeleyi ülkemizin geleceği adına, tüm insanlık adına verilen bir savaş olarak görüyoruz.

Bu kabine dönemimizde zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda toplam 65 bin 918 şahıs tutuklandı. Bu operasyonlarda 200 tondan fazla uyuşturucu madde, 180 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 24'ü uluslararası, 32'si ulusal olmak üzere toplam 267 uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi. Bu narkotik suçlardan, 64'ü kırmızı bülten, 32'si kırmızı difüzyon olmak üzere aranan 96 uluslararası organize suç örgütü üyesi ülkemizde yakalandı. Ayrıca hakkında narkotik suçlardan kırmızı bülten çıkarttığımız 65 şahsın yakalanıp ülkemize iadesi de sağlandı ve narkotik suçlardan yine kabine dönemimizde 208 kırmızı bülten çıkartıldı."

"SİBER DEVRİYELERİMİZİN TAKİBİNDELER"

Ali Yerlikaya, vatandaşlara ve gençlere seslenerek, sokakları tertemiz hale getirene, uyuşturucudan tamamen koruyana kadar mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden, yalan haber yayan ve iftira atanlara karşı da mücadele ettiklerine dikkati çeken Yerlikaya, "Bu sabahki operasyonumuz öncesinde bile polisimizin yaptığı rutin hazırlık çalışmalarını başka yerlere çekerek halkımız arasında korku, kargaşa, infial yaratmayı amaçlayanlar oldu." dedi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kişiler, pervasızca bizim içimizde, kin ve nefret tohumları ekmeye çalıştılar. Huzurumuzu, güvenliğimizi ve ekonomimizi tehdit etme cüreti gösteren bu alçak provokatörler, bilin ki siber devriyelerimizin takibindeler. Arkadaşlarım sabaha kadar uyumadılar, bunları tespit ettik. Dün geceden beri X üzerinden 116 bin 333 paylaşım yapıldı. Bunların yüzde 34'ü bot hesaplardı ve paylaşımların yüzde 89'u olumsuzdu. Haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hukuk önünde tek tek hesap verecekler.

Bir de uyuşturucuyla mücadelemizdeki başarımızı hazmedemeyen tipler var. Onlara buradan açıkça ifade etmek istiyorum; umurumuzda bile değilsiniz. 6 aydır emek veren, teknik takipleri yapan, operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerim, sizlerle iftihar ediyorum. Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır