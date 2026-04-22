5G’de güçlü iş birliği! Ebubekir Şahin: Türkiye sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik etmeyi amaçlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in katılımıyla, İSO’nun Beyoğlu’ndaki merkezinde düzenlenen imza töreniyle hayata geçirilen iş birliği kapsamında; Türk Telekom güçlü fiber altyapısı ve 5G vizyonuyla sanayinin dijital dönüşümüne katkı sunarken, İSO ise üyelerinin bu sürece uyum sağlamasına rehberlik edecek.

İSO üyelerine özel avantajlı mobil iletişim paketlerin de sunulacağı iş birliği; pilot uygulamalar ve demonstrasyon projeleriyle uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını ve sanayinin dijital dönüşümünü destekleyecek ortak proje ve platformların geliştirilmesini kapsıyor. Gerçekleştirilen imza töreninin ardından 5G’nin yüksek hız, çoklu cihaz bağlantısı, yüksek veri taşıma kapasitesi, düşük gecikme süresi faydalarının endüstriyel dönüşümdeki rolüne dikkat çekmek amacıyla Türk Telekom’un oluşturduğu ‘5G Deneyim Alanı’ ziyaret edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “5G artık lüks bir teknoloji değil, sanayimizin geleceğidir. Tam da bu nedenle, Türk Telekom ile İstanbul Sanayi Odası arasında imzaladığımız iş birliği protokolü büyük stratejik önem taşımaktadır. Bu protokol kapsamında Türk Telekom, güçlü teknoloji altyapısı, yenilikçi dijital çözümleri ve mühendislik birikimiyle İstanbul Sanayi Odası üyelerimizin dijital dönüşümünü hızlandıracak, verimlilik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkılar sağlayacaktır. Bu iş birliği, Bakanlığımız ile Türk Telekom’un sanayimize sunduğu en somut dijital desteklerden biri olacaktır” dedi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “5G teknolojisiyle sanayide dijital dönüşüm artık bir tercih değil, var olma meselesidir. Bugün Türk Telekom ile imzaladığımız protokol kapsamında duyurulan 5G teknolojisi, bizim için yalnızca bir iletişim hızı anlamına gelmiyor; üretimden lojistiğe, enerjiden operasyonel verimliliğe kadar uzanan bir ekosistemin anahtarı konumunda. Türk Telekom’un ‘Herkes için 5G’ mottosuyla geliştirmiş olduğu yerli ve milli teknolojik çözümleri, sanayicilerimizin üretim tecrübesiyle buluşturuyoruz. Bu iş birliğiyle, sanayide her alanda dijital bir sıçrama olmasını hedefliyoruz” dedi.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, sanayimizin teknoloji ile güçlenmesini önceliklendiriyoruz. İstanbul Sanayi Odası ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile 5G’nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarını sanayicilerimizle buluşturuyor, üretimde verimlilik ve rekabetçiliği artıracak çözümleri hayata geçiriyoruz. Bu iş birliğiyle aynı zamanda sanayi işletmelerinin dijital olgunluk seviyelerinin artırılmasını, verimlilik ve rekabetçiliklerinin güçlendirilmesini ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. İSO’nun sanayi ekosistemindeki güçlü rolü ile Türk Telekom’un ileri teknoloji altyapısı ve mühendislik gücünü bir araya getirerek, Türkiye sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom ile Türkiye sanayisinin çatı kuruluşu İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayide dijital dönüşümü ileri taşıyacak bir iş birliği protokolüne imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in katılımıyla, İSO’nun Beyoğlu’ndaki merkez binasında gerçekleştirilen törende imzalanan protokol kapsamında; 5G teknolojisinin sanayideki kullanım alanlarının gerçek uygulama senaryoları üzerinden gösterilmesi ve işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

İmza töreninin ardından, Türk Telekom’un güçlü altyapısı ve ileri teknoloji çözümleriyle desteklenen ve İSO’da kurulan ‘5G Deneyim Alanı’ndaki uygulama örnekleri ziyaret edildi. Bu alanda sanayicilere, yeni nesil teknolojileri doğrudan deneyimleyebilecekleri bir ortam sunuldu. Söz konusu iş birliği, İSO ile Türk Telekom’un ortak vizyonu doğrultusunda, sanayide dijital dönüşümün hızlanmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak konumlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “5G Deneyimleme Merkezi’nde de sanayicilerimiz; forklift simülasyonlarından robotik kol uygulamalarına, görüntü işleme sistemlerinden kestirimci bakım çözümlerine, otonom temizlik robotlarına kadar 5G’nin sanayideki gerçek zamanlı uygulamalarını bizzat deneyimleyebileceklerdir. Demo günleri, eğitimler, pilot projeler ve stratejik yol haritaları ile 5G’yi fabrikalarımızın kalbine yerleştireceğiz. Bu imza, sadece iki kurum arasında atılmış bir imza değil; Türkiye sanayisinin dijital çağdaki büyük sıçramasının, yüksek teknolojili üretimde yeni bir çağın resmen başladığının ilanıdır” dedi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “5G teknolojisiyle sanayide dijital dönüşüm artık bir tercih değil, var olma meselesidir. Bugün Türk Telekom ile imzaladığımız protokol kapsamında duyurulan 5G teknolojisi, bizim için yalnızca bir iletişim hızı anlamına gelmiyor; üretimden lojistiğe, enerjiden operasyonel verimliliğe kadar uzanan bir ekosistemin anahtarı konumunda. Yüksek kapasitesi ve düşük gecikme hızıyla 5G; akıllı fabrikaların, otonom robotların ve gerçek zamanlı veri analizinin olmazsa olmazı olacaktır. Bu teknolojiyle beraber sanayicilerimiz; üretim hatlarında hatasız otomasyon sağlayacak, maliyetleri düşürerek küresel pazarda rekabet gücünü artıracak, ‘Dijital İkiz’ ve uzaktan bakım gibi yenilikçi çözümlerle zamanın çok ötesine geçecektir. Bugün imzalanan İSO-Türk Telekom iş birliği protokolü, bu vizyonun en somut adımıdır. Türk Telekom’un ‘Herkes için 5G’ mottosuyla geliştirmiş olduğu yerli ve milli teknolojik çözümleri, sanayicilerimizin üretim tecrübesiyle buluşturuyoruz. Bu iş birliğiyle, sanayide her alanda dijital bir sıçrama olmasını hedefliyoruz” dedi.

“5G ile sanayimizin dijital dönüşümüne liderlik etme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, sanayimizin teknoloji ile güçlenmesini önceliklendiriyoruz. İstanbul Sanayi Odası ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile 5G’nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarını sanayicilerimizle buluşturuyor, üretimde verimlilik ve rekabetçiliği artıracak çözümleri hayata geçiriyoruz. Bu iş birliğiyle aynı zamanda sanayi işletmelerinin dijital olgunluk seviyelerinin artırılmasını, verimlilik ve rekabetçiliklerinin güçlendirilmesini ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. İSO’nun sanayi ekosistemindeki güçlü rolü ile Türk Telekom’un ileri teknoloji altyapısı ve mühendislik gücünü bir araya getirerek, Türkiye sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yeni nesil teknolojiler sanayiyle buluşuyor

İSO üyelerine özel avantajlı mobil iletişim paketlerini de içeren protokolle, sanayi işletmelerinin dijital olgunluk seviyelerinin artırılmasına yönelik analiz ve yönlendirme çalışmaları yürütülmesi, 5G, Endüstri 4.0, yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri, bulut bilişim ve siber güvenlik alanlarında farkındalık ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, pilot uygulamalar, demonstrasyon projeleri ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ile sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak ortak proje ve platformların geliştirilmesi hedefleniyor.

Türk Telekom; haberleşme altyapısı, kurumsal bilişim teknolojileri, bulut hizmetleri, veri merkezi, siber güvenlik ve dijital platform çözümleriyle protokol kapsamındaki çalışmalara katkı sunarken; 5G, Endüstriyel IoT, yapay zekâ, büyük veri ve sektörel dijital çözümler kapsamında sanayi işletmelerine teknik danışmanlık, pilot uygulamalar ve örnek projeler geliştirecek. Ayrıca KOBİ’lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla dijital pazarlama, çevrim içi görünürlük ve teknolojik farkındalık faaliyetleri de yürütülecek.

Uygulamalı teknoloji deneyimi sunulacak

Gerçekleştirilen imza töreninin ardından Türk Telekom tarafından İSO’da kurulan ve 5G’nin yüksek hız, çoklu cihaz bağlantısı, yüksek veri taşıma kapasitesi, düşük gecikme süresi faydalarının endüstriyel dönüşümdeki rolüne dikkat çeken deneyim alanı ziyaret edildi. Alanda sanayicilerin 5G teknolojisini gerçek uygulama senaryoları üzerinden deneyimlemesi sağlandı.

Sergilenen uygulamalarla 5G’nin üretimden operasyonel süreçlere kadar geniş bir yelpazede sağladığı katkılar somut örneklerle aktarılırken; robotik kol çözümü ile nesne tespiti ve otonom toplama, üretimde anomali tespiti sağlayan görüntü işleme sistemleri, motor titreşimlerinden arıza öngörüsü sunan kestirimci bakım çözümleri ve fabrika ortamına uygun otonom temizlik robotları gibi ileri teknoloji kullanım senaryoları gösterildi.