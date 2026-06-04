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Kargadan kaçarken taklalar attı, o anlar kamerada

Elazığ’da bir karganın saldırısına uğrayan vatandaşın panikle kaçarken üst üste taklalar attığı ilginç anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, karganın havadan saldırmaya devam etmesi üzerine paniği daha da artan şahıs, koşmayı sürdürdüğü sırada koşar adımlarla işletmeye girerek kendisini korumaya çalıştı.

Kargadan kaçarken taklalar attı, o anlar kamerada

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta yürüyen bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir nedenle bir karganın hedefi oldu.

Kargadan kaçarken taklalar attı, o anlar kamerada 1

KARGADAN KAÇAREN YOLUN ORTASINDA TAKLALAR ATTI

Karganın aniden üzerine doğru uçarak saldırmasıyla neye uğradığını şaşıran şahıs, panikle koşarak kaçmaya başladı. Peşini bırakmayan kargadan korunmak için hızla koşan vatandaş, kaçış esnasında dengesini kaybederek sert bir takla attı.

Kargadan kaçarken taklalar attı, o anlar kamerada 2

Kargadan kaçarken taklalar attı, o anlar kamerada 3

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kameraya yansıyan görüntülerde, karganın havadan saldırmaya devam etmesi üzerine paniği daha da artan şahıs, koşmayı sürdürdüğü sırada koşar adımlarla işletmeye girerek kendisini korumaya çalıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ karga
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