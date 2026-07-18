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Bolu'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu-Mengen yolunda motosiklet ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralanan kamyonet sürücüsü C.D. ise ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Bolu-Mengen yolu Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Mehmet Sait Yağmur yönetimindeki 81 ABK 273 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen C.D. idaresindeki 33 N 6760 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Bolu da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 1

MOTOSİKLET KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Mehmet Sait Yağmur ile kamyonet sürücüsü C.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Sait Yağmur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yağmur'un cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bolu da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 2

Yaralanan kamyonet sürücüsü C.D. ise ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza motosiklet kazası
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