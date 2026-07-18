HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İspanya'da yılın en büyük orman yangını! 12 bin hektarlık alan kül oldu

İspanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Zaragoza'da "yılın en büyük yangını" yaşanırken, 12 bin hektarlık alanın kül olduğu ifade edildi. Yangın nedeniyle 1000'den fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

İspanya'da yılın en büyük orman yangını! 12 bin hektarlık alan kül oldu

İspanya devlet televizyonu RTVE, Zaragoza'ya bağlı Cinco Villas bölgesinde çıkan orman yangınını "yılın en büyüğü" olarak nitelendirdi.

RTVE, yangın nedeniyle 1000'den fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini belirtti.

Yangından etkilenen bölgede yolların halen kapalı olduğu ifade edildi.

İspanya da yılın en büyük orman yangını! 12 bin hektarlık alan kül oldu 1

Yangında, yaklaşık 12 bin hektarlık alanın kül olduğu bilgisi verildi. İspanya'nın Guadalajara bölgesine bağlı La Mierla'da çıkan orman yangınında ise yaklaşık 5 bin 400 hektarlık alanın zarar gördüğü ve 600'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Ülkenin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarına yüzlerce itfaiye erinin müdahale ettiği kaydedildi.

İspanya da yılın en büyük orman yangını! 12 bin hektarlık alan kül oldu 2

SICAKLIKLAR 45 DERECEYİ BULACAK

İspanya Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini belirterek, hava sıcaklığının yer yer 45 dereceye kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

İspanya da yılın en büyük orman yangını! 12 bin hektarlık alan kül oldu 3
Zaragoza ve Guadalajara'daki büyük orman yangınları devam ederken yapılan uyarıda, çarşamba ve perşembe günleri hava sıcaklığının mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çekya okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamaya hazırlanıyorÇekya okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor
Rusya, Ukrayna'nın Yujnıy Limanı'nı yeniden vurduRusya, Ukrayna'nın Yujnıy Limanı'nı yeniden vurdu

Anahtar Kelimeler:
yangın İspanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

40 gün planı devrede! Rus devini vurdular: Büyük yangın çıktı

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Orman yangını lüks siteyi vurdu! Ünlü isimlerin evi alevler içinde kaldı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.