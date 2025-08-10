HABER

'Evlerden bir müddet uzak durun' 6.1'lik depremin ardından deprem uzmanından 'artçı' uyarısı! 'Yüksek olasılık'

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan ve çok sayıda ilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Saat 19.53'te meydana gelen depremin büyüklüğü 6.1 olurken depreme dair son gelişmeler takip ediliyor. Uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi.

Hande Dağ

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve İstanbul, Bursa gibi çok sayıda ilden hissedildi. Depremin ardından uzman isimlerden de değerlendirmeler geldi.

"5'E KADAR VARAN ARTÇILARIN OLMASI MÜMKÜN"

NTV yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı aktif faya çok yakın olan ilçelerimizden bir tanesi. Bu depremi oluşturan fay çok büyük olasılıkla Simav fay zonu adını verdiğimiz ve Kütahya Gediz'den başlayan Sındırgı'nın biraz batısına kadar uzanan aşağı yukarı 170 km uzunluğunda bir fay, bu fayın üzerinde 2011 yılın Simav depremi meydana gelmişti, geçtiğimiz günlerde de Simav'ın hemen kuzeyinde bir deprem fırtınası yaşadık, oldukça uzun bir dönem burada bir deprem aktivitesi süregeldi. Dolayısıyla geçmişte deprem oluşturmuş bir kuşağın üzerindeyiz. Bu kuşakta meydana gelen bir deprem. 10 km kadar derinlikte olduğu görülüyor. Bunun arkasından gelen çok sayıda artçı deprem var. Artçı depremlere baktığımız zaman da bunların büyüklüklerinin 3.7, 4.6, 4.2 ve 4 büyüklüklerine ulaştığını görüyoruz. 5'e kadar varan artçıların olması mümkün. Mutlaka olacak anlamında değil ama olması yüksek olasılıktır. Özellikle hasarlı yapılar içerisine girilmemesini tekrarlayalım"

Evlerden bir müddet uzak durun 6.1 lik depremin ardından deprem uzmanından artçı uyarısı! Yüksek olasılık 1

"EVLERDEN BİR MÜDDET UZAK DURUN"

Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" ifadelerini kullandı.

"DEPREM BEKLEDİĞİMİZ BİR YERDE"

Sözcü yayınında konuşan deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan:

"Balıkesir Sındırgı üç dört gündür öncü depremlerini üretiyor. Sındırgı isim anlamı olarak da çok kırık anlamına geliyor. Bu kırık uzun zamandır deprem olmuyordu ama deprem beklediğimiz bir yerdi. Sındırgı'da bir yer kırığı oluştu."

