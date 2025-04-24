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6.2'lik deprem sonrası GSM operatörleri sınıfta kalmıştı! Altaylı çok sert çıktı: "Hiçbir halta yaramadan milleti dolandırıyorsunuz"

Dün İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı. Can havliyle sokağa dökülen İstanbullular yakınlarından haber almaya çalışsa da GSM operatörleri, her hayati anda olduğu gibi, yine sınıfta kaldı. Gazeteci Fatih Altaylı GSM operatörlerine çok sert çıktı. Altaylı değerlendirmesinde 3 GSM operatörünü de kastederek, "Bunca parayı ne halt etmeye alıyorsunuz? 3'ünü toplasan 1 operatör etmez" dedi.

6.2'lik deprem sonrası GSM operatörleri sınıfta kalmıştı! Altaylı çok sert çıktı: "Hiçbir halta yaramadan milleti dolandırıyorsunuz"
Doğukan Akbayır

6 Şubat depremleri sonrasında GSM operatörleri adeta çuvallamıştı. Milyonlarca insan en ihtiyaç olduğu anda yakınlarına ulaşamamış, iletişim adeta tamamen kesilmişti. GSM operatörlerindeki bu aymazlık maalesef dün yaşanan 6.2'lik İstanbul depreminde de gün yüzüne çıktı. 6 Şubat'ta ne yaşandıysa dün de aynı senaryolar yaşandı. Ve milyonlarca vatandaş yakınlarına ulaşamadı, acil durumlarını belirtemedi.

Gazeteci Fatih Altaylı da Youtube kanalından her sabah gündeme ilişkin yayınladığı değerlendirme videosunda GSM operatörlerini hedef aldı.

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ALTAYLI: "BUNCA PARAYI NE HALT ETMEYE ALIYORSUNUZ?"

Altaylı'nın değerlendirmelerinden öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Her zamanki rezalete bir kez daha imza attılar...

Hatay depremi sonrası Habertürk'te yayına çıkarak ağzıma geleni söylemiştim. Onlar da bir miktar haklı olarak dediler ki, 'Bizim baz istasyonumuzu kurduğumuz binalar yıkılınca, elektrik şebekesi çökünce biz ne yapalım'

Buna %100 hak veremezsin ama yine bir miktar anlarsın.

Peki dün İstanbul'da dün ne halt oldu? Ey Turkcell, ey Vodafone, ey Türk Telekom, ey diğerleri... Ne oldu dün? İstanbul'da elektrik mi kesildi? Baz istasyonu mu çöktü?

Hiçbir şey olmadı. Baz istasyonu çalışıyor, su ve elektrik var, doğalgaz çalışıyor, internet var... Siz ne halt etmeye yine saatlerce servis veremez hale geldiniz? Depremin ilk 20-25 dakikası kimseye ulaşamadım. En önemli an bu. Sonrasında Whatsapp üzerinden arayarak ulaştım.

Bizden bunca parayı ne halt etmeye, ne b.k yemeye alıyorsunuz? 3 operatörü toplasan 1 operatör etmez...

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"SİZ İNSANLARDAN PARA ALIP HİÇBİR HALTA YARAMADAN MİLLETİ DOLANDIRIYORSUNUZ"

'Hatlara yüklendiniz' diyenler var. Yükleneceğiz tabii ki işimiz bu. Bu anda yükleneceğiz zaten. Bu hakiki bir deprem olsa ne olacak o zaman 1 ay çalışmayacak o zaman.

Siz operatör müsünüz kardeşim? Siz herhangi bir şeyi opere edemezsiniz. Siz yeteneksiniz.

Siz insanlardan para alıp hiçbir yatırım yapmadan, hiçbir halta yaramadan milleti dolandırıyorsunuz. Bana telefon esas olarak kriz döneminde lazım"

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İSTANBUL’DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İstanbul’da dün Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada saat 12.49'da gerçekleşen depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara segmenti üzerinde, yaklaşık 7 km derinlikte meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedildi. Depremin ilk analizlerine göre, fayın 15 kilometre uzunluğunda ve 9,5 kilometre genişliğinde bir segmentin kırıldığı ve fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirmenin 30 santim civarında olduğu açıklandı.

Bilim Kurulu’nda yapılan açıklamada “Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7’dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir” ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Fatih Altaylı İstanbul GSM operatörü
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