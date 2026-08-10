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6 çocuğa iğrenç taciz! Mide bulandıran mesajları ailesine gösterdi

İstanbul'da futbol eğitmenliği yapan bir sapık 6 erkek öğrencisini taciz etti. Bir öğrencinin, koçundan gelen mesajları ailesine göstermesiyle gerçek ortaya çıktı. Sapık koç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 çocuğa iğrenç taciz! Mide bulandıran mesajları ailesine gösterdi
Ufuk Dağ

İstanbul Beyoğlu'nda bir spor salonunda futbol eğitimi almak isteyen 6 çocuk, futbol hocası tarafından cinsel istismara maruz kaldı.

6 çocuğa iğrenç taciz! Mide bulandıran mesajları ailesine gösterdi 1

SOYUNMA ODASINDA İĞRENÇ ANLAR

Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda Ayaz Y. (14). İstanbul Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl spor salonuna yazıldı. Ayaz Y. futbol hocası Hüseyin E. (38) ile tanıştı. Şüpheli eğitmen Hüseyin E. spor salonunun soyunma odasında küçük çocuğun kalçası ve göğsünü ellemeye başladı.

"SQUAT VİDEOSU AT"

Temaslarını arttıran Hüseyin E., sosyal medyadan Ayaz Y.'ye 'şortlu şekilde squat videosu at yatakta sarılmak istiyorum' şekliden mesaj gönderdi. Ayaz Y. gelen mesajı ailesine gösterdi. Durum karşısında çılgına dönen küçük çocuğun ailesi şüpheli futbol hocasından şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 MAĞDUR ÇOCUK DAHA ÇIKTI

Olayın ortaya çıkmasının ardından şüpheli futbol hocası Hüseyin E.'nin benzer eylemleri Ali T. (15), Deniz K. (14), Devrim A. (13), Eren K. (12), Mirza A. (12) isimli 5 farklı çocuğa daha yaptığı ortaya çıktı. Hüseyin A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İĞRENÇ MESAJLAR...

Eren K., savcılıktaki ifadesinde, spor salonuna yazıldığını şüpheli hocasıyla tanıştığını sık sık göğsünü ve kalçasını kıyafetlerinin üzerinden ellediğini bu eylemi 6 kere yaptığını söyledi. Sosyal medyadan arkası dönüş şekilde squat videosu atmasını istediğini "seninle yatakta boğuşurduk sarılırdık" şeklinde mesaj attığını dilekçesinde ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından dava açıldı.

22 YIL HAPİS CEZASI

Hazırlanan iddianamede mağdurların verdikleri ifadelerin tutarlı ve güvenli olduğu elde edilen deliller doğrultusunda dava açmak için yeterli delilin bulunduğu aktarıldı. Şüpheli Hüseyin E. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından dava açıldı. Açılan dava karara bağlanarak sanık Hüseyin E. 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul cinsel taciz futbol
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yirmi iki yil verirler iki yil yatirmazlar en iyisi hadim etmek
elbette ceza evinin içindeki adalete güveniyor, yakın bir tarihte (dayanamadı canına kıydı gibi) güzel haberlerin gelmesini umut ediyoruz.
22 yıl değil buna 220 yıl ceza versen çocuklardaki tramva gitmeyecek…
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