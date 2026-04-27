6. haftaya girildi: İBB yolsuzluk davasında gözler yeni duruşmada

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında bugün 27. duruşma görülecek. Davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 92 tutuklu 414 sanık yargılanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA ALTINCI HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 35 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 27’nci celsede, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan Mahkeme başkanı daha önce duruşmaların saat 22.00’ye kadar devam edebileceğini belirtti.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliyesine karar verdi.
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Minibüsle 14 göçmeni kaçıran organizatöre 124 bin TL trafik cezasıMinibüsle 14 göçmeni kaçıran organizatöre 124 bin TL trafik cezası
Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldıYalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Anahtar Kelimeler:
ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Sarıyer'de üniversite öğrencilerini taciz eden şahıs yakalandı

Sarıyer'de üniversite öğrencilerini taciz eden şahıs yakalandı

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

En Çok Aranan Haberler

