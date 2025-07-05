6 il ve Noveç'te suç örgütü operasyonu: 20 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; İsveç ve Norveç emniyet birimlerinin destekleriyle; elebaşılıklarını İ.A.Ç., Y.K. ve A.P.'nin yaptığı 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç Oslo'da ortak operasyonlar düzenlendi. İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Norveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Y.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. 3 suç örgütüne ait 1 ton 540 kilogram uyuşturucu madde yurt dışında ortak çalışma ile ele geçirildi. MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait; 53 taşınmaz, 27 araç, 15 şirket ve şirket ortaklığı tespit edilerek yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerin haklarında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Uyuşturucu madde ithal etme' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından adli işlem başlatıldı. (DHA)