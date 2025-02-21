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6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı geldi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara…

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.02.2025 11:46
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Son dakika: 6 ilde soğuk ve kar yağışlı havaya bağlı olarak ağır taşıtlara trafik yasağı geldi. Bu iller İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara olarak açıklandı.

6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı geldi: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara…

Son dakika: Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava yüzünden tedbirler genişletiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre 6 ilde ağır taşıt trafiği yasaklandı.

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BAKANLIK DUYURDU: 6 İLDE AĞIR TAŞIT TRAFİĞİ YASAKLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Şubat 2025 Cuma günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren Bolu ile Karabük'ün batısında, İstanbul'da ise bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışı beklendiği ve yağışın pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceği duyurulmuştur.

Kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için, tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir."

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