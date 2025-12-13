HABER

6. kata eşya çıkaran vinçli kamyon alev alev yandı

Bursa'da lüks bir sitede yapılan taşınma sırasında 6. kattaki dairenin balkonuna eşya çıkaran vincin takılı olduğu kamyon alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan sitede meydana geldi.

Bir ailenin eşyalarını 6. kattaki dairenin balkonuna çıkarmak için kullanılan eşya taşıma vincinin bağlı olduğu kamyonun kabin kısmında yangın çıktı. Olay kısa sürede site sakinleri arasında paniğe neden oldu. Site içerisinde yoğun duman oluştu. Alev alev yanan vinçli kamyona İlk müdahaleyi ellerinde su dolu damacanalarla çevredeki vatandaşlar yaptı, ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, kamyonun kabin kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Bursa
