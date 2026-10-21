HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

6 katlı binadan düşen yalıtım malzemeleri iş yerinin tentesine zarar verdi

Eskişehir’de 6 katlı bir binanın dış cephesinden kopan yalıtım ve taş sıva parçaları, zemin kattaki kahve dükkanının üzerine düştü.

6 katlı binadan düşen yalıtım malzemeleri iş yerinin tentesine zarar verdi

Eskişehir’de 6 katlı bir binanın dış cephesinden kopan yalıtım ve taş sıva parçaları, zemin kattaki kahve dükkanının üzerine düştü. Dükkanın tentesinin yırtıldığı olayda, o esnada alanda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı bir binanın üst katlarındaki dış cephe dekorasyonunda yer alan yalıtım malzemesi ve taş sıva parçaları henüz belirlenemeyen nedenle aşağıya düştü. Düşen parçalar, binanın zemin katında faaliyet gösteren kahve dükkanının açılır tentesine isabet etti.

Çarpmanın şiddetiyle iş yerinin tentesi yırtılarak hasar gördü. Olay anında tente altında müşteri ya da çalışanın bulunmaması muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevre güvenliğini sağlayarak bina cephesinde tehlike arz eden diğer parçaların sökülmesi ve temizlenmesi için çalışma başlattı.

6 katlı binadan düşen yalıtım malzemeleri iş yerinin tentesine zarar verdi 1

6 katlı binadan düşen yalıtım malzemeleri iş yerinin tentesine zarar verdi 2

6 katlı binadan düşen yalıtım malzemeleri iş yerinin tentesine zarar verdi 3

6 katlı binadan düşen yalıtım malzemeleri iş yerinin tentesine zarar verdi 4

6 katlı binadan düşen yalıtım malzemeleri iş yerinin tentesine zarar verdi 5

6 katlı binadan düşen yalıtım malzemeleri iş yerinin tentesine zarar verdi 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gıda zehirlenmesi şüphesi: 9 öğrenci hastaneye kaldırıldıGıda zehirlenmesi şüphesi: 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Çorum'da okul binalarının boya ve onarımını yükümlüler yaptıÇorum'da okul binalarının boya ve onarımını yükümlüler yaptı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu! 31 yeni gözaltı kararı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan beklenmedik tepki

Golü yer yemez harekete geçti! Aziz Yıldırım'dan beklenmedik tepki

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

Tekstil devi 7 fabrikasını kapattı: 5 bin çalışanı işten çıkardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.