6 katlı binadan düşen yalıtım malzemeleri iş yerinin tentesine zarar verdi

Eskişehir’de 6 katlı bir binanın dış cephesinden kopan yalıtım ve taş sıva parçaları, zemin kattaki kahve dükkanının üzerine düştü. Dükkanın tentesinin yırtıldığı olayda, o esnada alanda kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı bir binanın üst katlarındaki dış cephe dekorasyonunda yer alan yalıtım malzemesi ve taş sıva parçaları henüz belirlenemeyen nedenle aşağıya düştü. Düşen parçalar, binanın zemin katında faaliyet gösteren kahve dükkanının açılır tentesine isabet etti.

Çarpmanın şiddetiyle iş yerinin tentesi yırtılarak hasar gördü. Olay anında tente altında müşteri ya da çalışanın bulunmaması muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevre güvenliğini sağlayarak bina cephesinde tehlike arz eden diğer parçaların sökülmesi ve temizlenmesi için çalışma başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır