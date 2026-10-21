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Gıda zehirlenmesi şüphesi: 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Sarıdibek Mahallesi Köyderesi mevkisindeki ilkokulda yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 9 öğrenci, ’gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre, okulda yenen öğle yemeği sonrasında 40 öğrenciden 11’inde ani rahatsızlık belirtileri görüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesi: 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Sarıdibek Mahallesi Köyderesi mevkisindeki ilkokulda yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 9 öğrenci, ’gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, okulda yenen öğle yemeği sonrasında 40 öğrenciden 11’inde ani rahatsızlık belirtileri görüldü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri okulda yapılan öğrencilerden 9’u, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve numune analizi başlatıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesi: 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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