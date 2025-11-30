HABER

6 mağara boşaltıldı: 'Terör örgütünün yüzde 30'u direniyor'

Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. MİT ve TSK'nın doğrulama mekanizmaları terör örgütü PKK'nın 'çekildik' dediği 6 mağarayı boşalttığını tespit etti. Güvenlik kaynakları sürecin PKK açısından tamamlanma aşamasına geldiğini ancak örgüt içindeki yüzde 30'luk bir kısmın direndiğini belirtti.

Ufuk Dağ

Meclis heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmesinden sonra, Terörsüz Türkiye sürecinde bir ivme beklenirken, güvenlik kaynakları PKK’nın Kuzey Irak’taki bazı bölgelerden çekildiklerini teyit etti.

'ÇEKİLDİK' DEMİŞLERDİ

PKK’nın silah bırakma sürecini takip etmek üzere MİT ve TSK’nın koordinasyonunda ‘doğrulama mekanizmaları’ oluşturulmuştu. Edinilen bilgilere göre PKK’nın ‘Çekildik’ dediği bölgelerde bu mekanizmalar tarafından tek tek tarama yapıldı. Sahada yapılan tespitlere göre Zap’ta 4, Metina’da da 2 olmak üzere toplam 6 mağara tamamen boşaltıldı. Mühimmatlar kayıt altına alınarak imha işlemi gerçekleştirildi. Saha taramalarında boşaltılan yerlerde ağır silahlar bulunmadığı tespiti de yapıldı. Pençe-Kilit Operasyonları sırasında en yoğun çatışmaların yaşandığı bu bölgeler böylece terörden temizlenmiş oldu.

GÖZLER SİNCAR VE MAHMUR'DA

Ayrıca Hakurk, Gara ve Haftanin’in boşaltılması için hazırlık yapılırken, örgütün Suriye kolunun lojistiğinin sağlandığı Sincar ve Mahmur hattında kısa süre içinde yeni gelişmeler olacağı belirtiliyor. Özellikle Mahmur kampındaki sivillerin Türkiye’ye dönüşlerinin önü açılacak. Kampta yaşayanların kimlik sahibi olmaları sağlanacak.

TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN YÜZDE 30'U DİRENİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre güvenlik kaynakları, silah bırakma sürecinin PKK açısından tamamlanma aşamasına geldiğini ancak örgüt içindeki yüzde 30’luk bir grubun silah bırakmamak için direndiği tespitini yapıyor. Güvenlik kaynakları, Kandil’i ise ‘daha az sorunlu olan bölge’ olarak görüyor. Örgüt yöneticilerinin bulunduğu Kandil, Terörsüz Türkiye sürecinin son aşamalarında gündeme gelecek. Buradaki yöneticilerin durumu Türkiye’nin çıkaracağı hukuki düzenlemelere göre belli olacak. Örgüt yöneticileri için İskandinav ülkelerine gidecekleri değerlendirmesi yapılıyor.

SDG’DE OLUMLU GELİŞMELER BEKLENİYOR

Güvenlik birimlerinin yaptığı değerlendirmelerde, Suriye tarafında ise bazı problemler yaşanmasına rağmen Türkiye’nin, SDG konusunda ABD yetkililerle yürüttüğü temasların belli bir noktaya geldiği, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) bu konudaki direnişinin ise kırılmak üzere olduğu belirtildi. SDG’nin yüzde 70’inin Arap aşiretlerden oluştuğuna dikkat çekilirken, Türkiye’nin özellikle bu aşiretlerle temas hâlinde olduğu ifade ediliyor. İstihbarat birimlerinin SDG ile görüşmeleri sıklaştırdığı, yakın zamanda olumlu gelişmelerin olabileceği kaydedildi.

"TAKVİMİ SURİYE MESELESİ GECİKTİRİYOR"

PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin takvimde yaşanan yavaşlamanın da yine Suriye’deki gelişmelerden kaynaklı olduğu belirtiliyor. Güvenlik kaynakları, “Ortada pembe bir tablo yok. Ama karamsar bir tablo da yok. PKK’nın verdiği sözlerin büyük bölümü tutuluyor. Mesela ‘Boşalttık’ dedikleri yerleri gerçekten boşaltıyorlar. Ama Suriye tarafında sözler tutulmuyor. Bu durum, süreci doğrudan etkiliyor. O sebeple öngörülen takvimin gerisinden geliniyor. Sürecin daha hızlı tamamlanması bekleniyordu. Ama Suriye meselesi takvimi geciktiriyor” değerlendirmesini yaptı.

