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6 yaşındaki kız çocuğunun cesedi metruk binanın önünde kanlar içinde bulundu!

21.03.2025 17:28
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
21.03.2025 17:28
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Ankara'da evinin yakınındaki metruk binanın önünde cesedi bulunan Suriye uyruklu Fatma Elmuhammed'in (6) cenazesi, toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Fatma'nın kıyafetleri kriminal incelemeye gönderilirken, çevredeki kamera görüntüleri de inceleniyor.

Türkiye'ye 2015 yılında gelen Suriyeli Hıyam İsmali ve İbrahim Elmuhammed çiftinin kızı Fatma Elmuhammed, önceki gün Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi’ndeki evlerinden bakkala gitmek için çıktıktan sonra geri dönmedi. Fatma Elmuhammed, yaklaşık 1 saat sonra evinin yakınındaki 2 katlı metruk binanın önünde vücudunun bir bölümü parçalanmış şekilde kanlar içinde bulundu. Hayatını kaybeden Elmuhammed'in Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı.

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KIYAFETLERİ KRİMİNAL İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Fatma Elmuhammed, Ortaköy Mezarlık Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Fatma'nın ölümüyle ilgili savcılığın soruşturması sürüyor. İlk bulgulara göre Suriye uyruklu çocuğun vücudunda köpek ısırıkları tespit edilirken, farklı darp ve yara izine ise rastlanmadı. Fatma'nın cesedinin yakınında bulunan kıyafetleri, kriminal incelemeye gönderildi. Çevredeki güvenlik kameraları da inceleme alındı. Fatma Elmuhammed'in ölüm nedeni, otopsi raporuyla belirlenecek.

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'İLK İDDİA KÖPEK SALDIRISI'

Ailenin avukatı Davut Uğur, olayın farklı yönleriyle araştırıldığını söyleyerek, "Cinsel istismar ve cinayet şüphesi üzerinde de durdurulduğu için olay titizlikle araştırılıyor. Biz de avukat olarak, Fatma'nın ailesinin avukatı olarak olayın üzerinde duruyoruz, yakından takip ediyoruz. Şu aşamada adli tıp raporu henüz ulaşmadı, bunu bekliyoruz. Raporun çıkması da dediğim gibi bu araştırma nedeniyle, farklı yönlerde duruluyor olması nedeniyle uzayabilir. Kamera görüntüleri alındı. Kameralar emniyetten aldığımız bilgiye göre, inceleme aşamasında. Şu an için ilk iddia, kuvvetli iddia, köpek saldırısı. Ölüm nedeninin köpek saldırısı olduğu yönünde ama öncesinde yaşanmış bir olay var mı, Fatma’nın yaşadığı başka bir saldırı var mı biz bu şüphenin de aydınlatılmasını ve giderilmesini bekliyoruz" dedi.

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'BELEDİYEYE YÖNELİK DAVA OLABİLİR'

Avukat Uğur, kıyafetlerin de incelendiğini söyleyerek, "Kan, kıl örneği, cinsel istismara yönelik başkaca bulgular var mı yok mu bunlar araştırılıyor. İlk muayenede buna ilişkin bir bulguya rastlanmadığı belirtildi ama tabii bunun daha detaylı araştırılması ve tetkiklerin detaylı yapılması gerekiyor. Şu aşamada inceleme henüz sonuçlanmadı. Köpek saldırısı olduğu, ölümün tamamen köpek saldırısıyla gerçekleştiği adli tıp raporuyla da ispat edilirse, kesinleşirse, bu durumda tabii bizim belediyeye yönelik taleplerimiz söz konusu olabilir. Çünkü en nihayetinde bu köpeklerin başıboş bir şekilde dolaşmaması gerekiyor, barınaklara alınması gerekiyor. Burada belediyenin bir ihmali söz konusuysa ki öyle gözüküyor ama bunun için de adli tıp raporunu bekleyeceğiz, bu durumda belediyeye yönelik dava ve taleplerimiz olabilir" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara metruk bina çocuk
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