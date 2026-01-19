HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

60 ülkeden 120 kültür elçisi Gaziantep’i keşfe geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 60 farklı ülkeden eğitim almak amacıyla Türkiye’ye gelen 120 kültür elçisi öğrenci ile bir araya geldi.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen ortak proje kapsamında Gaziantep’te kültür gezisi yapan öğrencilerle buluştu.

60 ülkeden 120 kültür elçisi Gaziantep’i keşfe geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 60 farklı ülkeden eğitim almak amacıyla Türkiye’ye gelen 120 kültür elçisi öğrenci ile bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen ortak proje kapsamında Gaziantep’te kültür gezisi yapan öğrencilerle buluştu. Farklı kültürlerden gelen bu öğrenciler, yürütülen proje sayesinde Türkiye’nin tarihi ve kültürel şehirlerini yakından tanıma imkanı buluyor. Bu anlamda Gaziantep’i ziyaret eden öğrenciler, şehrin tarihi, kültürel ve medeniyet birikimini yerinde görme fırsatı elde ediyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep, sahip olduğu kültürel zenginlik, tarihi yapılar ve gastronomi mirasıyla kültür gezileri açısından Türkiye’nin önemli şehirleri arasında yer alıyor. Bu yönüyle Gaziantep, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen kültür gezilerinde sıkça tercih edilen şehirlerden biri olma niteliği taşıyor.

"Gaziantep 12 bin yıllık bir emanet"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu belirterek, "Gaziantep 12 bin yıllık bir emanet. Hititlerden Roma’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar pek çok medeniyetin izini taşıyan bu şehir, birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Uluslararası öğrencileri Gaziantep’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, "Farklı ülkelerden, farklı kültürlerden gelen gençlerimizi bu şehrin meclisinde görmek bizler için büyük mutluluk. Gaziantep, tarih boyunca göç edenin kendini güvende hissettiği, insanı merkeze alan bir şehir olmuştur" ifadelerini kullandı.
Gaziantep’in bir "ensar şehir" olduğuna dikkat çeken Şahin, "Nerede doğarsa doğsun, kim olursa olsun insanı esas alan bir medeniyet anlayışımız var. Bugün bu şehirde farklı milletlerden öğrencilerin bir arada olması bu anlayışın en güzel yansımasıdır" diye konuştu.

Gençlere de seslenen Şahin, eğitimin ve okumanın önemine vurgu yaparak, "Sizler geleceğin yöneticileri olacaksınız. Adaletli, merhametli ve donanımlı bireyler olarak yetişmeniz çok kıymetli. Gaziantep’i tanımanız, bu kültürü yerinde görmeniz geleceğe bakışınızı güçlendirecek" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Gaziantep’e övgü dolu sözler

Gaziantep’i ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren uluslararası öğrenciler, şehirde gördükleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti. Farklı ülkelerden Türkiye’ye gelen öğrenciler, Gaziantep’in tarihi mekanlarını ve müzelerini ziyaret etmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.
Öğrenciler, kültür gezisi kapsamında kentin müzelerini ziyaret ettiklerini, Gaziantep mutfağını yakından tanıma fırsatı bulduklarını ve şehirde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti. Türkiye’de eğitim görmekten memnun olduklarını dile getiren öğrenciler, sunulan imkanlar ve misafirperverlik dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Bazı öğrenciler ise Türkiye’yi ikinci vatanları olarak gördüklerini, farklı kültürlerden gelen gençlerin bir arada eğitim almasının kendileri için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

60 ülkeden 120 kültür elçisi Gaziantep’i keşfe geldi 1

60 ülkeden 120 kültür elçisi Gaziantep’i keşfe geldi 2

60 ülkeden 120 kültür elçisi Gaziantep’i keşfe geldi 3

60 ülkeden 120 kültür elçisi Gaziantep’i keşfe geldi 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıcı iddia! ABD ile Rusya arasında gizli görüşme olacakÇarpıcı iddia! ABD ile Rusya arasında gizli görüşme olacak
Battalgazi’de kar teyakkuzuBattalgazi’de kar teyakkuzu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.