621 hakim ve savcının ataması yapıldı! Adalet Bakanı Yılmaz duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun "Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri"ni yayımladığını duyurdu.

621 HAKİM VE SAVCI

"Mazeret Kararnamesiyle, 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik. 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptık." ifadelerini kullanan Tunç, bölge adliye mahkemelerinde ise 115 üye hakim atamasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

KRİTİK BAŞSAVCI ATAMALARI

Kararname kapsamında üç önemli başsavcılık pozisyonunda değişikliğe gidildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdal Kuruçay ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdiklerini belirten Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesine karar verdik. Bölünmüş mahkeme uygulamasına son vererek 319 mahkemeyi müstakil hale getirdik ve yeni kurduğumuz 85 yeni mahkemeyle birlikte 404 mahkemeyi faaliyete geçirdik. İdari yargıda, 219 hakim atamasını gerçekleştirdik. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemelerini faaliyete geçirdik. Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerini faaliyete geçirdik."

Kararnamelerinin hayırlı olmasını temenni eden Tunç, "Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadan tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak görevlerini ifa eden hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.