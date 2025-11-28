HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

621 hakim ve savcının ataması yapıldı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri kapsamında 621 hakim ve savcının ataması ile 1840 müstemir yetki düzenlemesini yaptıklarını açıkladı. Kararnameyle birlikte üç önemli başsavcılık pozisyonunda değişikliğe gidildi.

621 hakim ve savcının ataması yapıldı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
Devrim Karadağ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun "Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri"ni yayımladığını duyurdu.

621 HAKİM VE SAVCI

"Mazeret Kararnamesiyle, 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik. 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptık." ifadelerini kullanan Tunç, bölge adliye mahkemelerinde ise 115 üye hakim atamasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

621 hakim ve savcının ataması yapıldı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu 1

KRİTİK BAŞSAVCI ATAMALARI

Kararname kapsamında üç önemli başsavcılık pozisyonunda değişikliğe gidildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdal Kuruçay ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdiklerini belirten Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesine karar verdik. Bölünmüş mahkeme uygulamasına son vererek 319 mahkemeyi müstakil hale getirdik ve yeni kurduğumuz 85 yeni mahkemeyle birlikte 404 mahkemeyi faaliyete geçirdik. İdari yargıda, 219 hakim atamasını gerçekleştirdik. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemelerini faaliyete geçirdik. Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerini faaliyete geçirdik."

621 hakim ve savcının ataması yapıldı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu 2

Kararnamelerinin hayırlı olmasını temenni eden Tunç, "Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadan tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak görevlerini ifa eden hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Neslinur Topal’ın şüpheli ölümü: 'Siyanür' iddiası!Neslinur Topal’ın şüpheli ölümü: 'Siyanür' iddiası!
Gözler bugün CHP'de! Kurultay maratonu başlıyorGözler bugün CHP'de! Kurultay maratonu başlıyor

Anahtar Kelimeler:
atama Savcı Hakimler ve Savcılar Kurulu hakim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
boş bakan, sanki bir vasfı varmış gibi konuşup duruyor. 100 bin suçluyu salarken de adaletten bahsediyor hala. Bunlara sövmek serbest bırakılsın.
Türkiye'de adalaet varmı ki siz hala hakim savcı atıyorsunuz.
Adalet bakani , savci , hakim boşa maaş alıyor
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.