6,5 saatlik zorlu kurtarmanın finalinde gururlandıran an

Sakarya’nın Karasu ilçesi açıklarında şiddetli fırtınada karaya oturan Kamerun bayraklı kuru yük gemisinde mahsur kalan 8 mürettebat, 6,5 saat süren zorlu bir operasyonla kurtarıldı. Tahliye edilen son personel ise karaya çekildiği sırada Türk bayrağı açtı.

Karasu açıklarında seyreden Kamerun uyruklu "NINOVA" isimli kuru yük gemisi, saat 09.00 sıralarında şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kontrolden çıkan gemi, bir süre sonra sahile yakın noktada karaya oturdu. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, fırtına, dev dalgalar ve zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle denizden gemiye yaklaşmanın riskli olması üzerine alternatif kurtarma planını devreye soktu. Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan da bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarına refakat etti. Ekipler tarafından karadan gemiye roket aracılığıyla halat fırlatıldı. Fırlatılan ipin gemiye başarılı şekilde ulaşmasının ardından deniz üzerinden kıyıya tahliye hattı oluşturuldu. Kurulan bu sistem üzerinden başlatılan ve oldukça zorlu şartlarda yürütülen tahliye operasyonunda, gemide mahsur kalan 7’si Azerbaycan ve 1’i Türk uyruklu olmak üzere toplam 8 personel özel taşıma sepetiyle deniz üzerinden tek tek karaya çekildi.

Son personelden Türk bayraklı final

Yaklaşık 6,5 saat süren kesintisiz çalışmalar sonucunda tüm mürettebat sağ salim karaya ulaştırıldı. Kurtarma operasyonunun finalinde ise duygu dolu anlar yaşandı. Gemiden tahliye edilen son personel, halatla karaya doğru çekildiği esnada Türk bayrağı açtı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çalışanlar, kontrol amacıyla hazır bekletilen ambulanslara alındı. Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

