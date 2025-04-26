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"7,5-8,0 büyüklük tahminleri tutarsızlık içeriyor" diyerek açıkladı: "Beklenen en büyük deprem..."

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından ortaya atılan deprem tahminleriyle ilgili konuştu. Trakya bölgesi ve İstanbul için tahminlerini aktaran Ercan, "7,5-8,0 deprem büyüklükleri bilimsel tutarsızlık içerdiği anlaşılmıştır" dedi.

"7,5-8,0 büyüklük tahminleri tutarsızlık içeriyor" diyerek açıkladı: "Beklenen en büyük deprem..."
Mustafa Fidan

İstanbul'da Silivri açıklarında yaşanan ve çevre illerde de hissedilen 6.2'lik deprem, beklenen büyük Marmara depremi korkusunu yeniden tetikleri. Deprem sonrası birçok uzman, yaşanan ve beklenen depreme ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Bilim İnsanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla depreme dair 8.0 büyüklüğü gibi tahminlerin bilimsel tutarsızlık içerdiğini dile getirdi.

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"BİLİMSEL TUTARSIZLIK İÇERİYOR"

"Son olan M6,2 depremi gösterdi ki, kuzey Marmara tek parça bir kırıktan olusmuyor. Dolayisıyla M7,5-M8,0 deprem büyüklükleri bilimsel tutarsızlık içerdiği anlaşılmıştır.

Son gelinen nokta 1999'dan beri vurguladığım Trakya ile İstanbul kolu olmak üzere iki depremli bir kirilma olacak. Beklenen en büyük deprem M7,0-M7,2

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Son deprem de kırk boyunu 28 km kısalttığına göre Trakya kolunda M6,9-M71e düşmüs, İstanbul kolunda ise M6,4-M6,7 arası iki deprem."

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deprem İstanbul
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