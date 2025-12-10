7.6’lık deprem sonrası Japonya'da mega tsunami riski! Daha şiddetli bir deprem bekleniyor

Japonya, pazartesi günü ülkenin doğu kıyılarını sarsan 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, önümüzdeki bir hafta içinde 8 ve üzeri büyüklükte yeni bir deprem olma ihtimalinin arttığını açıkladı. Depremde 30’dan fazla kişi yaralandı ve bir evde yangın çıktı.

MEGA DEPREM VE 30 METRELİK TSUNAMİ UYARISI

Hükümet raporlarına göre, Hokkaido–Sanriku açıklarında oluşabilecek büyük bir deprem, yaklaşık 30 metre (98 feet) yüksekliğinde bir tsunamiyi tetikleyebilir. Bu senaryoda:

199 bin kişinin hayatını kaybedebileceği,

220 bin ev ve binanın yıkılabileceği,

Ekonomik zararın 31 trilyon yen (198 milyar dolar) olabileceği

tahmin ediliyor.

tahmin ediliyor. Kış şartları nedeniyle 42 bin kişinin hipotermi riskiyle karşı karşıya kalabileceği de belirtiliyor.

800 MİLLİK KIYI ŞERİDİNDE ALARM

Japon Meteoroloji Ajansı (JMA), Hokkaido’dan Chiba’ya kadar uzanan yaklaşık 800 millik kıyı şeridi için mega deprem uyarısı yayımladı. Bu, 2022’de oluşturulan mega deprem uyarı sisteminin bölgede ilk kez devreye alınması oldu. Yetkililer, özellikle kıyı kesimlerinde yaşayanların en ufak sarsıntıda bile tahliyeye hazır olmalarını istedi.

BAŞBAKAN: “HERKES TETİKTE OLMALI”

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, depremin ardından yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı:

“Hokkaido ve Sanriku açıklarında büyük bir deprem olma ihtimali normalden yüksek.”

“Nerede olursanız olun tetikte olun, sarsıntı hissederseniz hemen tahliye edin.”

Başbakan, güçlü bir deprem olup olmayacağının kesin olmadığını, ancak halkın mutlaka hazırlıklı kalması gerektiğini vurguladı.

Deprem çantası, tahliye planı ve evdeki mobilyaların sabitlenmesi gibi hazırlıkların kontrol edilmesi istendi.

UZMANLAR: "UYARI, TAHMİN DEĞİL"

Yetkililer, bunun bir “deprem tahmini” değil, olasılığın artmasına bağlı bir uyarı olduğunu ve 8 büyüklüğünde bir deprem ihtimalinin yalnızca %1 seviyesinde olduğunu söyledi.

Ancak, 2011’de 20 bin kişinin öldüğü deprem ve tsunami felaketinin unutulmaması gerektiği hatırlatıldı.