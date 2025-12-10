7.6’lık deprem sonrası Japonya'da mega tsunami riski! Daha şiddetli bir deprem bekleniyor

Japonya, pazartesi günü ülkenin doğu kıyılarını sarsan 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, önümüzdeki bir hafta içinde 8 ve üzeri büyüklükte yeni bir deprem olma ihtimalinin arttığını açıkladı. Depremde 30’dan fazla kişi yaralandı ve bir evde yangın çıktı.
Hükümet raporlarına göre, Hokkaido–Sanriku açıklarında oluşabilecek büyük bir deprem, yaklaşık 30 metre (98 feet) yüksekliğinde bir tsunamiyi tetikleyebilir. Bu senaryoda:
Japon Meteoroloji Ajansı (JMA), Hokkaido’dan Chiba’ya kadar uzanan yaklaşık 800 millik kıyı şeridi için mega deprem uyarısı yayımladı. Bu, 2022’de oluşturulan mega deprem uyarı sisteminin bölgede ilk kez devreye alınması oldu. Yetkililer, özellikle kıyı kesimlerinde yaşayanların en ufak sarsıntıda bile tahliyeye hazır olmalarını istedi.
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, depremin ardından yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı:
Başbakan, güçlü bir deprem olup olmayacağının kesin olmadığını, ancak halkın mutlaka hazırlıklı kalması gerektiğini vurguladı.
Deprem çantası, tahliye planı ve evdeki mobilyaların sabitlenmesi gibi hazırlıkların kontrol edilmesi istendi.
Yetkililer, bunun bir “deprem tahmini” değil, olasılığın artmasına bağlı bir uyarı olduğunu ve 8 büyüklüğünde bir deprem ihtimalinin yalnızca %1 seviyesinde olduğunu söyledi.
Ancak, 2011’de 20 bin kişinin öldüğü deprem ve tsunami felaketinin unutulmaması gerektiği hatırlatıldı.
