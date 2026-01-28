HABER

7 çocuk annesi sokak ortasında öldürüldü! Manisa'daki kadın cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Manisa'da 41 yaşındaki Hayrettin Karataş boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş'a sokak ortasında yanında getirdiği silahla saldırdı. 7 çocuk annesi Pınar Karataş olay yerinde yaşamını yitirirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya, "Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim" dedi.

Devrim Karadağ

Manisa'daki kahreden olay, 11.15 sıralarında Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Karataş (37), boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş'a (37) sokak ortasında yanında getirdiği silahla saldırdı. Pınar Karataş boynuna isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.

300 METRE KAÇABİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırgan olay yerinden 300 metre ileride yakalandı.

7 ÇOCUK ANNESİ KADIN KURTARILAMADI

Boşanma aşamasındaki çiftin 7 çocuklarının olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden Pınar Karataş'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Manisa’da 7 çocuk annesi , 17 yıl evli kaldığı ve boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından acımasızca öldürüldü.

Bir anneye reva görülen bu hain, insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıdan, işlenen cinayetten büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum.

Kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçlerimizle birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor.

Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim.

Hayatını kaybeden anneye Allah’tan rahmet, öksüz kalan evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Kadına yönelik her türlü şiddet, toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yaradır. Kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil; insanlık onuruna, insan haklarına, vicdana ve medeniyetimizin değerlerine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

