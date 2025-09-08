7 Eylül şans topu çekilişi sonuçları açıklandı! Şans topu kazandıran numaralar...

7 Eylül 2025 Şans Topu çekilişi, Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekiliş, binlerce vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi.

ŞANS TOPU BÜYÜK İKRAMİYESİ

Şans Topu'nun bu haftaki büyük ikramiyesi 4 milyon 344 bin 425 TL olarak belirlenmişti. Çekilişin ardından kazandıran numaralar da belli oldu.

KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

Kazandıran numaralar şu şekilde: 2, 8, 17, 21, 31 + Şanslı Numara: 8 Çekilişin ardından ikramiye dağılımı da netleşti.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Büyük ikramiyenin tek bir kişiye mi yoksa birden fazla kişiye mi çıktığı henüz netlik kazanmadı. Milli Piyango Online yetkilileri, ikramiye isabet eden biletlerin hangi illerden alındığına dair bilgiyi en kısa sürede paylaşacaklarını bildirdi.

ŞANS TOPU HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR

Şans Topu, haftanın iki günü, Çarşamba ve Pazar günleri çekiliyor. Oyuncular, Milli Piyango Online platformu üzerinden veya yetkili bayilerden kupon doldurarak şanslarını deneyebiliyor. Şans Topu'nda bir ile beş arasında seçilen beş rakam ve ardından 1 ile 14 arasında seçilen bir şanslı numara ile oynanıyor. Milli Piyango Online, kullanıcılarına çeşitli oyun seçenekleri sunarken, sorumlu oyun ilkelerini de ön planda tutuyor. Platformda, oyun bağımlılığına karşı bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor ve kullanıcıların oyun harcamalarını kontrol altında tutmalarına yardımcı olacak araçlar sunuluyor.

7 Eylül 2025 Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiyenin kime veya kimlere çıktığı henüz açıklanmadı. Milli Piyango Online platformunu ve yetkili bayileri takip ederek, ikramiye isabet edip etmediğinizi kontrol edebilirsiniz. Bir sonraki çekilişte şansınızı denemek için Milli Piyango Online'ı ziyaret etmeyi unutmayın.