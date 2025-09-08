HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

7 Eylül şans topu çekilişi sonuçları açıklandı! Şans topu kazandıran numaralar...

7 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi heyecanla bekleniyordu. Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları açıklandı. Büyük ikramiyenin hangi illere çıktığı ve kazandıran numaralar haberimizde...

7 Eylül şans topu çekilişi sonuçları açıklandı! Şans topu kazandıran numaralar...

7 Eylül 2025 Şans Topu çekilişi, Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı olarak gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekiliş, binlerce vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi.

ŞANS TOPU BÜYÜK İKRAMİYESİ

Şans Topu'nun bu haftaki büyük ikramiyesi 4 milyon 344 bin 425 TL olarak belirlenmişti. Çekilişin ardından kazandıran numaralar da belli oldu.

KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

Kazandıran numaralar şu şekilde: 2, 8, 17, 21, 31 + Şanslı Numara: 8 Çekilişin ardından ikramiye dağılımı da netleşti.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Büyük ikramiyenin tek bir kişiye mi yoksa birden fazla kişiye mi çıktığı henüz netlik kazanmadı. Milli Piyango Online yetkilileri, ikramiye isabet eden biletlerin hangi illerden alındığına dair bilgiyi en kısa sürede paylaşacaklarını bildirdi.

7 Eylül şans topu çekilişi sonuçları açıklandı! Şans topu kazandıran numaralar... 1

ŞANS TOPU HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR

Şans Topu, haftanın iki günü, Çarşamba ve Pazar günleri çekiliyor. Oyuncular, Milli Piyango Online platformu üzerinden veya yetkili bayilerden kupon doldurarak şanslarını deneyebiliyor. Şans Topu'nda bir ile beş arasında seçilen beş rakam ve ardından 1 ile 14 arasında seçilen bir şanslı numara ile oynanıyor. Milli Piyango Online, kullanıcılarına çeşitli oyun seçenekleri sunarken, sorumlu oyun ilkelerini de ön planda tutuyor. Platformda, oyun bağımlılığına karşı bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor ve kullanıcıların oyun harcamalarını kontrol altında tutmalarına yardımcı olacak araçlar sunuluyor.

7 Eylül 2025 Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiyenin kime veya kimlere çıktığı henüz açıklanmadı. Milli Piyango Online platformunu ve yetkili bayileri takip ederek, ikramiye isabet edip etmediğinizi kontrol edebilirsiniz. Bir sonraki çekilişte şansınızı denemek için Milli Piyango Online'ı ziyaret etmeyi unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzünde maske, elinde pompalı tüfek... 2 şehit verdiğimiz olayda 16 yaşındaki saldırgan vatandaşın kamerasında!Yüzünde maske, elinde pompalı tüfek... 2 şehit verdiğimiz olayda 16 yaşındaki saldırgan vatandaşın kamerasında!
Kahvaltının saati ömrünüzü etkiler mi?Kahvaltının saati ömrünüzü etkiler mi?

Anahtar Kelimeler:
şans topu şans topu çekiliş sonuçları şans topu çekilişi şans topu hangi günler çekiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cengiz Ünder resmen Beşiktaş'ta!

Cengiz Ünder resmen Beşiktaş'ta!

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu! Saldırgan 16 yaşında

İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu! Saldırgan 16 yaşında

İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi!

İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi!

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.