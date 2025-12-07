HABER

7 ilde 7 ayrı çeteye operasyon! Bakan Yerlikaya: "Son 1 haftada yapılan 67 şüphelinin 47'si tutuklandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son bir haftadır Jandarma tarafından süren operasyonlar hakkında bilgi verdi.

7 ilde 7 ayrı çeteye operasyon! Bakan Yerlikaya: "Son 1 haftada yapılan 67 şüphelinin 47'si tutuklandı"

Bakan Yerlikaya "7 ilde 7 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık, 47'si tutuklandı" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.

  • 47'si TUTUKLANDI.
  • 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

  • Erzurum'da; 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları,
  • Antalya'da; örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para aldıkları, vatandaşlarımıza baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları,
  • Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da; tefecilik yaptıkları,
  • Sakarya'da; ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri,
  • Kırklareli'nde; insan ticareti suçunu işledikleri,
  • Tekirdağ'da; organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Ali Yerlikaya
