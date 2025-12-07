7 ilde 7 ayrı çeteye operasyon! Bakan Yerlikaya: "Son 1 haftada yapılan 67 şüphelinin 47'si tutuklandı"

Bakan Yerlikaya "7 ilde 7 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık, 47'si tutuklandı" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.

47'si TUTUKLANDI.

14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Erzurum'da; 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları,

Antalya'da; örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para aldıkları, vatandaşlarımıza baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları,

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da; tefecilik yaptıkları,

Sakarya'da; ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri,

Kırklareli'nde; insan ticareti suçunu işledikleri,

Tekirdağ'da; organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."Kaynak: DHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır