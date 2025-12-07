7 ilde 7 ayrı çeteye operasyon! Bakan Yerlikaya: "Son 1 haftada yapılan 67 şüphelinin 47'si tutuklandı"

Bakan Yerlikaya "7 ilde 7 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık, 47'si tutuklandı" açıklamasında bulundu.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
"Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.
Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
Okuyucu Yorumları 0 yorum