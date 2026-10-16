7 katlı binanın çatısında tehlikeli çalışma

Elazığ merkez İcadiye Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında yapılan çalışma, yürekleri ağza getirdi. 3 kişi metrelerce yükseklikte kiremit değiştirip tadilat yaptı. Şahısların herhangi bir güvenlik önlemi almadan hareket etmesi dikkat çekti. Yüksekten düşme riskinin bulunduğu çatıda, emniyet kemeri ve benzeri koruyucu ekipmanlar olmadan çalışan kişilerin tehlikeli anları kameralara yansıdı. Muhtemel bir kazaya davetiye çıkaran çalışma, izleyenleri endişelendirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır