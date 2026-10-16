Manisa’da çöp evden 6 kamyon atık çıkarıldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kötü koku, böcek ve fare şikayetlerine neden olan çöp evde belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi. Merkezefendi Mahallesi’ndeki daireden 6 kamyon atık çıkarılırken, evde ilaçlama yapıldı. Yunusemre Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve halk sağlığını ilgilendiren şikayetlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merkezefendi Mahallesi 3905 Sokak’ta bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede atık biriktirildiğine ilişkin çevre sakinlerinin CİMER’e yaptığı ihbarlar üzerine ekipler harekete geçti.

DAİRE İLAÇLANDI, EV SAHİBİ UYARILDI

Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından adreste yapılan çalışmada, evde biriktirilen atıklar tahliye edildi. Temizlik çalışması kapsamında daireden 6 kamyon çöp çıkarılırken, işlemlerin ardından ev ilaçlanarak gerekli müdahale yapıldı. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Türker Aybey de ekiplerle birlikte adrese giderek 75 yaşındaki ev sahibi B. A. ile görüştü. Atıkları satmak amacıyla biriktirdiğini belirten ev sahibiyle yapılan görüşmede, ev içerisinde atık biriktirilmemesi konusunda gerekli uyarılar yapıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır