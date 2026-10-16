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Devrilen elektrik direği otomobile çivi gibi saplandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde elektrik altyapı çalışmaları sırasında devrilen elektrik direği, otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, araç sahibi şikayetçi oldu.

Devrilen elektrik direği otomobile çivi gibi saplandı

Olay, Gazipaşa ilçesi Gazi Mahallesi’nde devam eden elektrik altyapı şebeke çalışmaları sırasında meydana geldi. Çalışmalar esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü devrilen elektrik direği, park halindeki otomobilin arka kısmına düştü. Direğin çivi gibi saplandığı araçta maddi hasar oluştu. Araç sahibi Alpay Raşit Uçak’ın "Bu aracın durumu ne olacak. Ben avukat mı çağıracağım, polis mi çağıracağım" sözleriyle tepkisini dile getirdiği belirtildi.

Direğin otomobilin üzerine devrilmesinin ardından araç sahibi ile bölgede çalışma yürüten kişiler arasında tartışma çıktı. Çalışma yapan kişilerin "Biz bir hizmet ediyoruz" şeklindeki ifadelerine çevredeki bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, yapılan çalışmanın sorumluluktan muafiyet sağlamayacağını belirterek zarar gören aracın durumunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini dile getirdi.
Olayı takip ederek görüntü almaya çalışan yerel bir gazetecinin de iddiaya göre, gazetecinin kayıt yapmasını engellemek amacıyla kamerasını kapatması istendi. Olayın ardından araç sahibi Uçak’ın şikayetçi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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