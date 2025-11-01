HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

7 yıldır yalnız yaşadığı minibüste zehirlenip öldü

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde 7 yıldır tek başına yaşadığı minibüsün içerisinde ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlenen Dursun Ali Ermiş (74), yaşamını yitirdi.

7 yıldır yalnız yaşadığı minibüste zehirlenip öldü

Olay, sabah saatlerinde, Barbaros Mahallesi Nakliyeciler Sitesi önünde meydana geldi. Boş alana çektiği 41 AY 014 plakalı minibüste yaşayan Dursun Ali Ermiş’in dışarıya çıkmadığını fark eden mahalleli, polisi arayıp ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ekibi, kilitli olan minibüsün kapısını açınca, Ermiş’i hareketsiz halde yatarken buldu. Bölgeye gelen sağlık görevlileri de Ermiş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ermiş’in ilk belirlemelere göre minibüsün içerisinde ısınmak için yaktığı piknik tüpünden zehirlendiği tespit edildi. Ermiş’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

OĞULLARINI KAYBETMİŞ

Dursun Ali Ermiş’in minibüste yaşadığı mahallede evinin olduğu, 2006 yılında 2 oğlundan birisinin trafik kazasında, diğerinin ise kavgada bıçaklanma sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Ermiş’in mahalledeki vatandaşların yardımıyla hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hafta sonu hava nasıl olacak?Hafta sonu hava nasıl olacak?
Motosikletiyle refüje çarpan üniversiteli Eren öldüMotosikletiyle refüje çarpan üniversiteli Eren öldü

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

Gebze'de bir binada daha çökme tehlikesi: Binalar tahliye edildi

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.