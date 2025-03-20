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  4. 71 kilo uyuşturucu yapacak hammaddeyle yakalandı "İçiciyim" dedi

71 kilo uyuşturucu yapacak hammaddeyle yakalandı "İçiciyim" dedi

20.03.2025 10:08
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Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 71 kilogram bonzai üretimine yarayan 718 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili ifadesinde ‘İçiciyim' savunması yapan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

71 kilo uyuşturucu yapacak hammaddeyle yakalandı "İçiciyim" dedi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.B.'nin (39) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler C.B.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada 718 gram bonzai hammaddesi, 628 adet uyuşturucu hap, 25,53 gram kokain, 1018 gram fenasetin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelinin ikametinde ele geçirilen 718 gram bonzai hammaddesinin 1 gramından 100 gram uyuşturucu madde elde edildiği ortaya çıktı. Polis operasyonla ele geçen hammadde sayesinde 71 kilogram uyuşturucunun piyasa sürülmesine engel oldu.
Emniyetteki ifadesinde "Uyuşturucu madde kullanmıyorum, sadece içiyorum" diye savunma yapan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu
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