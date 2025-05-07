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730 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli’de 3 evden 730 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan 2 şüpheli operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. 2 şüphelinin toplam 59 suç kaydı olduğu tespit edildi.

730 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan 2 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 18-28 Nisan tarihleri arasında Çayırova ve Gebze ilçelerinde 3 evden hırsızlık olayı yaşandı. Evlerden toplam 730 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı.

21 FARKLI SUÇ KAYDI

Durumun polise ihbar edilmesiyle harekete geçen ekipler, yaptığı araştırmalarda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen E.Z. ve K.K’yi dün Çayırova ilçesinde yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, bugün ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca E.Z’nin 38, K.K’nin ise 21 suç kaydı olduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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