75 başkan AK Parti'ye geçti! Olay iddia: CHP'li 2 isim daha izin bekliyor

Yerel seçimlerin ardından AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 75'e ulaşırken Burcu Köksal'ın geçeceğini aylar öncesinden duyuran Savcı Sayan şimdi de "CHP’den bir büyükşehir belediye başkanı ile İstanbul’dan bir ilçe belediye başkanı, AK Partimize geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyor" iddiasında bulundu.

Devrim Karadağ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, programdaki konuşmasında "Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarına 'aramıza hoş geldiniz' diyorum" dedi.

"CHP'DEN İKİ İSİM DAHA KATILMAK İÇİN İZİN BEKLİYOR"

Köksal transferinin yankıları sürerken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğini daha önceden bilen Sayan, "Aylar önce 'Kaynağım sağlam, Burcu Köksal AK Partimize geçecek' dediğimde beni linç etmiştiniz. Bugün ise partimize geçiyor. Aramıza hoş geldi. Size bir başka bilgi daha vereyim: CHP’den bir büyükşehir belediye başkanı ile İstanbul’dan bir ilçe belediye başkanı, AK Partimize geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyor. Ayrıca DEM Parti’den de bir belediye başkanı AK Partimize geçmek istiyor" dedi.

CHP'DEN GEÇENLER 17'YE YÜKSELDİ

Öte yandan Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun katılımıyla aynı zamanda 2024 yerel seçimlerinden bu yana CHP'den seçilerek AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının sayısı 17'ye yükseldi.

YENİDEN REFAH'TAN 34 TRANSFER

AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında birinci sırada ise Yeniden Refah Partisi var. Yeniden Refah Partisi'nden seçilen toplam 34 belediye başkanı, daha sonra farklı tarihlerde AK Parti'ye geçti.

İYİ PARTİ'DEN 9 KATILIM

AK Parti'ye katılanlar arasında İyi Parti'den seçilen 9, bağımsız seçilen de 7 belediye başkanı yer alıyor. Ayrıca DEVA Partisi'nden seçilen 3, Saadet Partisi'nden seçilen 2 ve Demokrat Parti'den seçilen 1 belde belediye başkanı da AK Parti'nin transferleri arasında.

DEM'DEN DE GEÇİŞ VAR

DEM Parti'den seçilen 2 belediye başkanının da AK Parti'ye katılması dikkat çekiyor.

