75 yaşındaki adam yüzmek için girdiği denizde kayboldu, 3 km uzakta sağ bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınoluk Narlı Mahallesi Narlıaltı sahilinde akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Denize giren 75 yaşındaki bir M.B., akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.

Kıyıya dönemeyen yaşlı adam, bir süre açıkta yardım bekledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri Jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı Özel Dalış Timi, Sahil Güvenlik bot ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi.

KIYIDAN 3 KİLOMETRE AÇIKTA BULUNDU

Kıyıdan yaklaşık 3 kilometre (2 mil) metre açıkta bulunan M.B., itfaiyenin ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi ve bilinci açık şekilde kıyıya ulaştırıldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından vatandaş, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır