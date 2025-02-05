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  4. 78 kişi hayatını kaybetmişti! Grand Kartal Oteli'nin sahibi Halit Ergül'ün eşiyle ilgili yeni karar

78 kişi hayatını kaybetmişti! Grand Kartal Oteli'nin sahibi Halit Ergül'ün eşiyle ilgili yeni karar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.02.2025 11:37
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yangının çıktığı Grand Kartal’in sahibi Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül’e adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

78 kişi hayatını kaybetmişti! Grand Kartal Oteli'nin sahibi Halit Ergül'ün eşiyle ilgili yeni karar

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam kişi sayısı 30’a yükseldi. 19 kişinin tutuklandığı, 8 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı ve 1 kişinin ise normal serbest bırakıldığı soruşturma çerçevesinde, 2 kişinin jandarmada işlemleri sürüyor.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Halit Ergül’ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş. hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Grand Kartal Otel Halit Ergül
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